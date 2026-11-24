Актер Александр Семчев признался, что откладывает деньги на собственные похороны. Об этом он рассказал журналистам на премьере сериала «Сталин» в московском кинотеатре «Художественный», его слова привело РИА «Новости» .

По словам 57-летнего артиста, несмотря на высокую востребованность в театре и кино, он думает о расходах на погребение. Место на кладбище Семчев пока не покупал и надеется, что обо всем позаботятся другие.

Актер также сообщил, что завещание еще не написал. По его словам, сначала нужно проконсультироваться с нотариусом и выяснить, что выгоднее — дарственная или завещание.

Семчев принял участие в схемках сериала «Сталин», где воплотил на экране образ видного советского государственного и партийного деятеля того времени Андрея Жданова.