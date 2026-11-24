Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась в годовщину свадьбы совместными фотографиями с мужем, шоуменом Павлом Волей. Поздравление она опубликовала в телеграм-канале .

Супруги отмечают 14-летие совместной жизни — «агатовую свадьбу». Утяшева увидела в полудрагоценном агате с его многослойностью отражение прошедших лет брака.

«Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям», — поделилась она.

За прошедшие годы пара училась лучше понимать друг друга, принимать непохожесть, поддерживать и беречь созданное вместе.

Женщина сопроводила поздравление фотографиями с совместного отдыха в Италии. На одной из них Утяшева позирует на кровати обнаженной, а муж прикрывает ее своим телом.

Подробнее о том, как развивались отношения будущих супругов — в нашей статье.