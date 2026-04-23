Кинокритик Шнейдеров заявил, что байопик о Майкле Джексоне сможет собрать минимум 400 млн долларов в мировом прокате

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью ИА НСН выразил уверенность, что байопик о Майкле Джексоне под названием «Майкл» легко окупится в мировом прокате.

По его мнению, для окупаемости фильму необходимо собрать около 400 миллионов долларов, и эта цель вполне достижима.

Шнейдеров подчеркнул, что фигура Джексона остается культовой и вызывает огромный интерес у аудитории, особенно на фоне недавних скандалов. Он сравнил предстоящий фильм с байопиком о Бобе Дилане, который собрал более 140,5 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов, отметив, что Джексон гораздо более известен, особенно в России.

«В нашей стране Боба Дилана не знают, а Майкла Джексона знают все», — добавил эксперт.

Шнейдеров также напомнил, что коммерческий успех не всегда зависит от мнения критиков, приведя в пример «Титаник», который, несмотря на негативные отзывы, стал кассовым хитом.