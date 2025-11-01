Сегодня 19:53 Домогательства или вымогательство? Что стоит за новым обвинением Майкла Джексона в педофилии 0 0 0 Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / www.globallookpress.com Знаменитости

Наследники Майкла Джексона тайно выплатили в общей сложности 16,5 миллиона долларов пяти членам семьи Касио, которые заявили, что певец насиловал их на протяжении 25 лет. Однако этих денег обвинителям мало, они запросили дополнительные средства и проведение публичного заседания. Подробности — в материале 360.ru.

Против Майкла Джексона, который умер 25 июня 2009 года, снова подали иск. Пятеро детей из семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном насилии и психологическом давлении. По словам братьев и сестры, они подвергались насилию на протяжении 25 лет. Разбирательство возобновилось. Глава семьи Касио, Доминик, был близким другом Майкла Джексона. Его старший сын, Фрэнк, стал личным ассистентом певца. Фрэнк неоднократно защищал Джексона, когда того обвиняли в растлении несовершеннолетних. Но после выхода в 2019 году документального фильма «Покидая Неверленд», где двое мужчин рассказали о насилии со стороны певца, когда они были детьми, члены семьи Касио, включая Фрэнка, тоже обвинили Джексона в преступлениях.

Майкл культивировал у семьи Касио зависимость и страх, заставляя детей верить, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться ему. Последствия такого воспитания сохранялись и во взрослой жизни, формируя у истцов глубоко укоренившееся убеждение, что любое их высказывание будет расценено как предательство. источник Daily Mail

Инсайдер подчеркнул, что события нанесли психологическую травму детям Касио. «Когда они поняли, что происходит, это было самым травмирующим событием. Их история шокирует», — отметил собеседник журналистов. Источник считал, что возобновление дела станет для наследников Джексона кошмаром из-за тяжести обвинений.

Фото: Henrik Hildebrandt/colourpress.c / www.globallookpress.com

Примечательно, что в 2020 году наследники Майкла Джексона достигли соглашения с пятью заявителями, оформив его как «покупку прав на их истории». Каждый из них должен был получить около 3,3 миллиона долларов в течение пяти лет, что в сумме составило 16,5 миллиона долларов. Джон Бранка, один из душеприказчиков певца и юрист, в интервью Financial Times прошлого года объяснил, что решил заключить мировое соглашение, опасаясь, что новые обвинения могут разрушить репутацию Джексона и бизнес, основанный на его наследии. В этом году наследники Майкла Джексона тайно выплатили пяти членам семьи Касио, обвинявшим певца в насилии, последние 2,5 миллиона долларов, сообщила Financial Times со ссылкой на чеки и переписку. Но семья Касио заявила, что на них оказывали давление, чтобы заключить мировое соглашение на невыгодных условиях. Они считают, что заслужили больше, и намерены публично рассказать свою историю. Этим летом наследники Джексона подали иск против Фрэнка Касио. Они назвали его заявления о домогательствах ложными и обвинили в попытке вымогательства 213 миллионов долларов.

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Обвинения Майкла Джексона Последние десятилетия имя Майкла Джексона вызывает ассоциации не только с его музыкой, но и с обвинениями в педофилии. Дважды поп-звезду обвиняли официально, но оба раза оправдали. Тем не менее слухи о домогательствах к несовершеннолетним не утихают даже после его смерти. После того как HBO выпустил фильм с участием новых мальчиков, память о Джексоне начали стирать из музеев, телепрограмм и радиоэфиров.

Примерно на третьей минуте четырехчасового документального фильма стало ясно, что наследие Майкла Джексона после этого дня не сможет оставаться таким, как прежде. корреспондент британской Guardian

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак стали главными героями фильма. Они утверждают, что Майкл Джексон начал насиловать их, когда им было семь и 10 лет. По словам мужчин, когда им исполнилось 14, музыкант перестал проявлять к ним интерес. Робсон рассказал, что насилие продолжалось сотни раз. По его словам, Джексон обнимал его, «трогал везде» и заставлял смотреть, как он сам занимается сексом. Родственники Майкла отрицали обвинения, что в основе — борьба за деньги.

Первая «жертва» В середине 1993 года американский дантист Эван Чандлер подал заявление против Майкла Джексона. Их знакомство состоялось в мае 1992 года, когда фургон певца сломался на оживленной улице Лос-Анджелеса. Сотрудница агентства по аренде автомобилей помогла музыканту добраться до офиса. Ее начальник связался с женой, чтобы та привела сына от предыдущего брака — 13-летнего Джордана Чандлера. Джексон начал общаться с Чандлером. Три месяца спустя он пригласил мальчика с матерью в Неверленд — на ранчо в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса. Чандлер стал оставаться у музыканта на ночь, и родители одобрили это. Они разрешали Джексону спать в одной комнате с их сыном. Год спустя после знакомства биологический отец Джордана изменил свое мнение. Он подал в суд, обвинив Майкла Джексона в сексуальном насилии над сыном. Эван Чандлер оценил ущерб в 20 миллионов долларов. Полиция США начала расследование, но через полгода дело закрыли. По данным СМИ, Джексон урегулировал конфликт, выплатив компенсацию семье Чандлера и заключив досудебное соглашение. По материалам дела, мальчик сообщил о домогательствах во время наркоза. Позднее он подтвердил свои слова на встрече с психиатром, но в суде отказался от них. Речь шла о мастурбации, поцелуях и оральном сексе. После смерти Майкла Джексона Джордан Чандлер в интервью американским СМИ заявил, что обвинение против него было сфальсифицировано по настоянию отца — ради денег. Он выразил искренние сожаления, что нанес вред последним годам жизни музыканта.

Меня замучила совесть, и я решил во всем признаться. Джордан Чандлер

Муки совести Второе дело началось после выхода в 2003 году фильма «Жизнь с Майклом Джексоном». Боровшийся с онкологическим заболеванием 12-летний Гэвин Арвизо рассказал о положительном влиянии музыканта на свое здоровье. В ходе интервью он также упомянул, что однажды ночевал в спальне Джексона. Певец подтвердил, что такой случай действительно имел место. Арвизо и его младший брат спали в его кровати, в то время как сам музыкант ночевал на полу в спальном мешке. В ноябре 2003 года Джексона арестовали, но вскоре отпустили под залог. Судебное разбирательство продолжалось полтора года. В ходе процесса Гэвин Арвизо изменил свои показания и заявил, что Джексон однажды напоил его и склонил к интимным отношениям. Мать мальчика утверждала, что их с сыном удерживали на ранчо в плену. Знаменитости встали на защиту Майкла Джексона. Среди них были Маколей Калкин и Уэйд Робсон. Они заявили, что тоже ночевали у певца и тот вел себя прилично. В итоге присяжные оправдали Джексона по всем статьям обвинения. После смерти певца Арвизо признался в обмане.

Фото: null/PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Почему Джексон спал с детьми? Майкл Джексон предпочитал общество детей в возрасте от семи до 12 лет. Во время гастролей дети сопровождали его в самолетах и отелях, подолгу жили в его доме и спали с ним в одной спальне. Это вызывало подозрения. Окружение Джексона объясняло это тем, что с пяти лет он выступал на профессиональной сцене в составе группы Jackson 5, куда входили его братья. Он проводил много времени на репетициях, концертах и в студиях, а также терпел побои от отца, который был их директором. Из-за этого Джексон фактически был лишен нормального детства. Это повлияло на его психологическое развитие. По мнению окружающих, даже в 35 лет он оставался ребенком в теле взрослого. Ему было интереснее проводить время с другими детьми, с которыми он мог пережить сугубо детский опыт: например, драться подушками или бросаться едой.

Фото: Vaughn Youtz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Критика Майкла Джексона не прекращается и после его смерти. Детский музей Индианаполиса счел, что три предмета, связанные с Майклом Джексоном, не должны быть доступны для посетителей. По словам администрации, в музее могут экспонироваться только вещи достойных людей. По данным газеты The Wall Street Journal, создатели «Симпсонов» решили не использовать эпизод, в котором одного из героев озвучивает Майкл Джексон. Речь идет о серии «Совершенно безумный папа».