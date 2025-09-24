Раскрыты шокирующие детали брака Присциллы и Элвиса Пресли
Присцилла Пресли призналась, что Элвис убеждал ее сделать аборт
Вдова Элвиса Пресли Присцилла рассказала, что музыкант отправлял ее на аборт, когда она ждала их дочь Лизу Марию. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на мемуары «Тихо, я покидаю тебя» вдовы музыканта.
По словам 80-летней вдовы Пресли, они познакомились, когда музыканту было 24 года, а ей всего 14. Они поженились в 1967 году.
Присцилла забеременела в первую брачную ночь. И когда призналась мужу, выяснилось, что они не готовы к ребенку. Пресли предложил ей сделать аборт, что стало для нее «тревожным сигналом».
«Чудовищность произошедшего поразила меня до глубины души, и я расплакалась. Я сказала ему: „Нет! Мы не можем этого сделать. Это наш ребенок!“» — процитировало ее издание.
С этого момента их отношения стали ухудшаться. Присцилла ушла от певца, когда дочери было четыре года.
Страдающий зависимостью от медикаментов актер и певец Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. После его смерти возникли различные мифы и теории заговора, чтобы объяснить столь ранний уход музыканта из жизни.