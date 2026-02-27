Сегодня 03:23 «Скоро будет крыша над головой». Новый поворот в скандале с квартирой Долиной 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

В конце 2025 года после долгих судебных тяжб певица Лариса Долина лишилась элитного жилья, но было очевидно, что звезда такого масштаба бездомной точно не останется. Теперь появилась информация, что исполнительница может получить квартиру от неких друзей. Подробности — в материале 360.ru.

Друг в беде не бросит?

После того, как пятикомнатное жилье знаменитости в Хамовниках осталось за покупательницей Полиной Лурье, поклонники заинтересовались, где же теперь будет жить певица. Известно, что с января она зарегистрировалась в двухкомнатной хрущевке в районе Лефортово, но жить там не стала, посчитав, что квартира слишком маленькая. Кроме того, у Долиной есть квартира в Юрмале, но жить там она не может, поскольку находится под санкциями в Латвии. Еще у нее в собственности особняк в коттеджном поселке Славино. СМИ предполагали, что она переехала именно туда.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Однако сама артистка рассказала журналистам, что пока живет в съемной квартире и не знает, когда сможет позволить себе выкупить ее или приобрести новую. С этим ей могут помочь обеспеченные друзья, утверждает предприниматель и меценат Юрий Растегин. «Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья», — подчеркнул он в беседе с KP.RU. Растегин добавил, что звезде и сейчас есть где жить, и пояснил: раньше друзья тоже пытались подключиться к решению проблемы, но тогда Долина ждала решения суда. Сам он, кстати, еще до скандала с квартирой в Хамовниках успел подарить артистке место для выступлений в центре Москвы. Предполагалось, что Долина может организовать там джазовый клуб на 70-80 посадочных мест, но открытие отложилось — видимо, ей было не до того.

Директор певицы Сергей Пудовкин не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о дорогом подарке для нее — ответил журналистам лишь туманное «дай бог».

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Сама Долина утверждает, что с ней все в порядке, но, как рассказал СМИ промоутер Сергей Лавров, на самом деле она очень переживает. По его словам, Долина только кажется несгибаемой, а на самом деле она хрупкий и ранимый человек. «Долина потихоньку зарабатывает, заполняя небольшие залы. Думаю, и потом работа у нее будет. Так или иначе, она тоже жертва мошенников, люди это понимают», — добавил он. А по словам Растегина, певица — очень сильная женщина и она обязательно справится с ситуацией. Другую 70-летнюю женщину такой скандал мог бы подкосить, но Долина не так давно заявила, что чувствует себя лет на 35-40. Если это так, пожалуй, беспокоиться за нее незачем. Да и публика, похоже, сменили гнев на милость — в начале февраля на концерте певицы в Домодедове был аншлаг, а до этого в московском баре, где она выступала, продавались даже стоячие места.

Скандал с квартирой Долиной

В 2024 году Долина договорилась о продаже пятикомнатной квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала мать-одиночка Полина Лурье. Артистку убедили, что она участвует в операции правоохранителей по поимке мошенников, а сделка фиктивная. Поняв, что сама стала жертвой мошенников, Долина обратилась в суд.

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Первоначально ей вернули право собственности, однако Лурье настаивала на том, что сделка была реальной, однако по решению кассационного суда женщина осталась без 112 миллионов и жилья. А фигуранты дела, похитившие у Долиной более 175 миллионов рублей и лишившие ее права на квартиру, получили приговоры и штрафы.

Некоторые сочли Лурье несправедливо пострадавшей, а Долину обвинили в расчете, благодаря которому она вернула квартиру, да еще и подзаработала. О ситуации с возмущением высказывались звезды — от певицы Славы до Айзы. Концерты Долиной начали бойкотировать. Но судебные тяжбы продолжились, и в декабре право собственности все-таки признали за Полиной Лурье. Долиной пришлось освободить квартиру. Правда, сделала она это только через месяц.