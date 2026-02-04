У Ларисы Долиной нашли квартиру в Юрмале

Лариса Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Певица Лариса Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

В материалах сказано, что Долиной принадлежит квартира площадью 123,9 квадратных метра, расположенная в нескольких метрах от побережья Рижского залива. Недвижимость купили в 2010 году в кредит, ее нынешняя рыночная стоимость — 27,4 миллиона рублей.

Также журналисты выяснили, что активы звезды в Латвии заморозили в 2024 году, когда артистка попала под санкции ЕС.

По данным латвийских онлайн-площадок по продаже недвижимости, в здании, где находится квартира певицы, сейчас продаются несколько апартаментов различной площади. Цены на них находятся в диапазоне от 220 до 275 тысяч евро.

Ранее стало известно, что украинские аферисты выставили на продажу шестичасовую запись разговора Долиной якобы с сотрудниками спецслужб. Цена за аудио — от 580 тысяч рублей.