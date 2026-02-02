«Ощущаю себя на 35-40 лет». Долина заявила, что чувствует себя молодой

Долина: возраст в паспорте неважен, ведь я ощущаю себя не на 70 лет, а на 35-40

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что ощущает себя на 35-40 лет, несмотря на фактический возраст по паспорту. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистка выступила на большом сольном концерте в Домодедове с программой «Юбилей в кругу друзей» 1 февраля. Со сцены она обратилась к зрителям, заявив, что ей 70 лет, но она чувствует себя намного моложе. Долина также пожелала поклонникам таких же чувств, которые она смогла в себе сохранить.

«Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35-40. А почему бы и нет?» — сказала она.

На концерте Долина не смогла сдержать эмоций, исполняя финальную песню «Стена» и расплакалась на словах «пока вы все со мной».