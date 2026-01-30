«Даже стоячие места продавались»: Долина собрала аншлаг в московском баре

Лариса Долина собрала аншлаг на первом концерте года в Petter

Народная артистка России Лариса Долина собрала аншлаг на первом сольном выступлении в 2026 году в московском баре Petter. Впервые в истории заведения на концерт пришлось продавать даже стоячие места, сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин РИА «Новости» .

Он отметил, что организаторы были вынуждены прибегнуть к этой мере после того, как закончились все сидячие билеты.

«Эта практика существует почти в каждом зале. Официально эти билеты не всегда выводят в продажу», — пояснил Пудовкин.

Публика тепло встретила артистку. Зрители после почти каждой композиции награждали Долину криками «Браво!» и бурными аплодисментами, заполнив зал полностью.

По просьбе 14-летнего поклонника певица исполнила свою знаменитую песню «Погода в доме», хотя изначально делать этого не планировала. Композиция у многих слушателей вызывала ассоциации с громким скандалом, в котором оказалась артистка после продажи квартиры Полине Лурье.