Лариса Долина прописалась в хрущевке в Лефортове после выселения

Певица Лариса Долина после принудительного выселения из квартиры в Хамовниках прописалась в двухкомнатной хрущевке в районе Лефортово. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Эту квартиру она купила в 2006 году, но никогда в ней не жила и не въезжает сейчас. Артистка утверждает, что временно обитает в съемном жилье, которое арендовала на максимально комфортных для себя условиях и которое, возможно, со временем выкупит.

Ранее РИА «Новости» обнаружило, что в 2010 году Долина купила в ипотеку квартиру в Юрмале площадью 123,9 квадратного метра. Однако сейчас она попасть в это жилье не может, поскольку с 2024 года находится под санкциями Евросоюза.