Лариса Долина собрала аншлаг на первом концерте в новом году

Народная артистка России Лариса Долина собрала аншлаг на своем первом в 2026 году большом сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Домодедово. Как сообщил РИА «Новости» представитель певицы Сергей Пудовкин, заполняемость зала превысила 95%.

«Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь», — сказал Пудовкин.

Начало концерта задержали на 20 минут из-за усиления мер безопасности, в том числе установки металлических рамок. Накануне представитель певицы отмечал, что мероприятие пытался сорвать вымогатель, но его уже задержали.

В конце декабря 2025 года Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее выкупила Полина Лурье. Ключи передали адвокату покупательницы 19 января. Несмотря на судебный скандал, публика тепло встретила артистку, многие пришли с цветами.