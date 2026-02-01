«На длительный срок». Долина призналась, что пока живет в съемной квартире

Долина рассказала, что арендует квартиру из-за нехватки денег на покупку новой

Певица Лариса Долина призналась журналистам, что арендует квартиру, так как у нее пока не хватает денег, чтобы купить собственное жилье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок», — рассказала народная артистка России.

Долина добавила, что квартиру ей сдали на очень хороших условиях. Она не исключила, что сможет ее выкупить, когда заработает на это.

Артистка не уточнила, где снимает жилье, но призналась, что район хороший. Вместе с ней переехали ее кошки, которых она считает своей семьей.

Ранее Долина собрала аншлаг на своем первом в этом году большом сольном концерте в Домодедове.