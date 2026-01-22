Выселенная Долина впервые прервала молчание после переезда: о чем заявила звезда?

Певица Лариса Долина впервые высказалась после выселения из элитной квартиры в Хамовниках. Звезда рассказала, что ей хорошо на новом месте, но в это поверили далеко не все. И связано это с тем, что исполнительнице светят новые судебные баталии, причем уже из-за другой проблемной недвижимости.

Эпопея с квартирой завершилась

На вопросы о своем переезде Долина впервые ответила на концерте премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском Центре исполнительских искусств. Ситуацию она описала четко и кратко: «Устроилась хорошо».

Из квартиры за 112 миллионов рублей, превращенной ею в «бабушатник», певица переехала в огромный четырехэтажный особняк, больше похожий на дворец.

Конец жилищного противостояния подтвердила не только она, но и официальные источники — исполнительное производство о выселении певицы уже исчезло из базы Федеральной службы судебных приставов. Ключи от долгожданной квартиры Лурье получила 20 января. Процедуру провели представители обеих сторон.

Суд признал квартиру собственностью покупательницы еще 16 декабря, но Долина не торопилась покидать любимое жилье. Назначенные даты передачи ключей несколько раз срывались, а в ключевой момент артистка полетела на отдых в ОАЭ. В итоге поведение звезды привело к возбуждению исполнительного производства и принудительному выселению с участием ФССП.