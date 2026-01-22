Выселенная Долина впервые прервала молчание после переезда: о чем заявила звезда?
Певица Лариса Долина впервые высказалась после выселения из элитной квартиры в Хамовниках. Звезда рассказала, что ей хорошо на новом месте, но в это поверили далеко не все. И связано это с тем, что исполнительнице светят новые судебные баталии, причем уже из-за другой проблемной недвижимости.
Эпопея с квартирой завершилась
На вопросы о своем переезде Долина впервые ответила на концерте премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском Центре исполнительских искусств. Ситуацию она описала четко и кратко: «Устроилась хорошо».
Из квартиры за 112 миллионов рублей, превращенной ею в «бабушатник», певица переехала в огромный четырехэтажный особняк, больше похожий на дворец.
Конец жилищного противостояния подтвердила не только она, но и официальные источники — исполнительное производство о выселении певицы уже исчезло из базы Федеральной службы судебных приставов. Ключи от долгожданной квартиры Лурье получила 20 января. Процедуру провели представители обеих сторон.
Суд признал квартиру собственностью покупательницы еще 16 декабря, но Долина не торопилась покидать любимое жилье. Назначенные даты передачи ключей несколько раз срывались, а в ключевой момент артистка полетела на отдых в ОАЭ. В итоге поведение звезды привело к возбуждению исполнительного производства и принудительному выселению с участием ФССП.
Несмотря на резонансный судебный процесс и постоянные удары по репутации, артистка продолжила работать и даже анонсировала первый концерт с новыми песнями. Ее заявление о гастролях многих удивило, потому что в Сети ходили слухи о полной отмене выступлений.
Директор Долиной Сергей Пудовкин отметил, что бытовые неурядицы и судебные тяжбы нисколько не повлияли на работоспособность исполнительницы.
«Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любые другие квартирные или бытовые вопросы никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы. Что и происходит постоянно», — рассказал он.
Кто теперь «наехал» на Долину
Фраза Долиной «устроилась хорошо» стала завершающим штрихом в противостоянии Полине Лурье, однако на горизонте маячит новый многомиллионный иск. Теперь звезду хотят привлечь к административной ответственности за возможные земельные нарушения в Подмосковье.
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области предпринять меры из-за участка певицы в Мытищах.
Заявитель объяснил, что территория попадает в прибрежную защитную полосу безымянного ручья, который является федеральным водным объектом. Главным предметом жалобы стал искусственный пруд площадью 230 квадратных метров.
Котлован выкопали с помощью тяжелой техники, что привело к снятию плодородного слоя почвы и нарушению естественного рельефа. Предприниматель призвал изучить ситуацию и выяснить, какой экологический ущерб нанесла Долина. По предварительным данным, он оценивается в 50 миллионов рублей.
Другой серьезной проблемой может стать отказ певицы от оформления домов в собственность. В декабре стало известно, что она на протяжении 12 лет не оформляла на себя принадлежащую ей недвижимость в Подмосковье.
Вполне возможно, что закрытие дела с квартирой Лурье — только начало «имущественного марафона» исполнительницы хита «Погода в доме». История с мошенниками и проданным жильем не только вызвала огромный общественный резонанс, но и подсветила другие юридические и финансовые вопросы артистки, из-за которых той придется снова судиться на глазах у всей страны.