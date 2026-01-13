Сегодня 03:47 Родство с Долиной, побег от мужа и полное разочарование. Что стало с Ириной Апексимовой 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Ирина Апексимова дважды пыталась найти личное счастье, но вместо этого сделала блестящую карьеру и обрела троюродную сестру. Одесситка в душе, россиянка по паспорту, она стала врагом киевского режима. Интересные факты о жизни актрисы — в материале 360.ru.

Биография Ирины Апексимовой Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде в семье музыкантов и сама мечтала стать певицей, причем выступать непременно в ресторанах. Когда девочке исполнилось восемь лет, родители развелись, еще через пять мать увезла ее и старшего брата в Одессу. «У меня все одесситы. Так что, конечно, я одесситка, хотя и родилась в Волгограде, куда мои родители поехали, как на БАМ. А воспитывалась и выросла я в Одессе», — говорила она.

Окончив среднюю школу, Апексимова с треском провалила поступление в театральный вуз в Москве — комиссии не понравился ее говор. Пришлось вернуться и устроиться в кордебалет Одесского театра оперетты. Через год ее снова не приняли. Тогда артистка поехала на малую родину, где нашла место в кордебалете теперь уже Волгоградского областного театра музыкальной комедии и избавилась от специфической одесской лексики.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1985 году она все-таки поступила в Школу-студию МХАТ в мастерскую Олега Табакова и перебралась в Москву, где живет до сих пор. Впоследствии киевский режим запретил ей въезд на Украину, в том числе в Одессу, несмотря на то, что там остались могилы ее бабушек и дедушек. Апексимова — родственница Долиной В семье актрисы никогда не обсуждали национальность, хотя определить ее можно по именам — бабушку звали Рахиль, сестру бабушки Соней, другую сестру Голдой. На праздники готовили еврейские блюда, отмечали Песах. В одном из интервью Апексимова вспоминала, как старшие родственницы говорили между собой на идише, а ей лгали, что это французский.

«У нас в семье национальный вопрос никогда не стоял. Да и вообще не помню, чтобы в Одессе обсуждали, кто какой национальности», — рассказала Апексимова. Неожиданное родство всплыло в начале нулевых. Певица Лариса Долина оказалась троюродной сестрой Апексимовой. Актриса узнала об этом от родных и рассказала на телевидении.

Мы никогда раньше не общались. Я думаю, Лариса даже не знала о моем существовании. <...> Когда мы с ней пересеклись в программе „Две звезды“, я ее спросила: „А вы знаете, что мы с вами в родстве?“. Она очень сильно удивилась. Ирина Апексимова

Информация подтвердилась, и звезды подружились. Апексимова, возглавив Театр на Таганке, даже позвала родственницу в спектакли «Суини Тодд» и «Фигаро». Последний продолжает идти с аншлагами, несмотря на шумиху вокруг «дела Долиной». Певица 31 декабря 2025 года вышла на сцену дважды, сорвав овации, пока помощники паковали ее вещи в проигранной в суде квартире в Хамовниках. «Раз за разом я становлюсь все свободней и уже наслаждаюсь процессом, отбрасывая привычное волнение в начале спектакля. Апексимова даже пошутила недавно на эту тему: „Ты уже прилично наглеешь“», — заявила Долина в своем блоге. Фильмы Апексимовой После получения диплома Апексимова 10 лет проработала в МХТ имени Чехова, пока не основала собственное театральное агентство «Бал Аст» и не уехала обучаться за границей. Она окончила спецкурс современного танца во Флоридском университете, актерские школы Julliard School в Нью-Йорке и Barbican Center в Лондоне.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В кино снималась с 1987 года. Самыми успешными стали фильмы «Северное сияние», «Ширли-мырли», сериалы «Счастливчик Пашка» и «Разведчицы». За роль в фильме «Октябрь» актриса получила приз Парижского кинофестиваля. До назначения директором Театра на Таганке в марте 2015 года Апексимова три года работала на аналогичной должности в Театре Романа Виктюка. Затем она возглавила «Содружество актеров Таганки» и в сентябре 2021 года объединила две «таганковские» труппы после 30-летнего раскола. «Я пришла сюда в один из самых неблагоприятных периодов, когда театр действительно трясло. Это было через несколько лет после ухода Юрия Петровича Любимова. Шли постоянные склоки, дрязги. Это перестало быть местом творчества, стало местом боев. Там, где находится театр, когда-то был кинотеатр „Вулкан“, название себя оправдало», — вспоминала она.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Одновременно с административной работой актриса продолжала играть в спектаклях, в том числе антрепризах. Кроме того, Апексимова приняла участие в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и музыкальном «Три аккорда», а с 2006 по 2008 годы вела программу «Доброе утро» на Первом канале. Позиция Апексимовой по СВО В черный список Службы безопасности Украины Апексимова попала еще в 2015 году наряду с другими 572 деятелями культуры за якобы антиукраинские заявления. Поводом стало ее интервью телеканалу «Дождь»* от 6 июня 2014 года об аполитичности родного города. «Одесса никогда не была Украиной, Одесса всегда была свободной экономической зоной во всех пониманиях этого слова. И вдруг в Одессе появляются люди, которые кричат: „Мы за Украину!“ Для меня это удивительно. Я не могу понять, откуда эти люди взялись, для меня это так странно», — сказала актриса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Затем она становилась доверенным лицом «Единой России» и мэра Москвы Сергея Собянина, а в 2022 году поддержала проведение спецоперации на Украине, за что попала под украинские санкции. Апексимова активно поддерживала референдумы в Донбассе о присоединении к России и в сотрудничестве с «Народным фронтом» курировала сбор гуманитарной помощи для ДНР. Мужья Апексимовой Первым мужем актрисы едва не стал старшекурсник Школы-студии МХАТ Сергей Векслер. Звезда сериалов «СОБР» и «Хозяйка тайги» красиво ухаживал за Апексимовой в студенческие годы: угощал блинами, помогал с реквизитом, устраивал сюрпризы. Но потенциальная теща забраковала кавалера.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я был настроен решительно, хотел жениться. Все к этому и шло, но мама Иры была против нашей свадьбы. Она боялась, что замужество помешает карьере Иры. Это и привело к тому, что мы остались просто друзьями», — рассказал он. В 1988 году актриса вышла замуж за красавца-однокурсника Валерия Николаева. К тому времени он развелся с другой выпускницей актерского факультета Школы-студии МХАТ Натальей Пироговой. Брак с Апексимовой продлился до 2000-х годов. Супруги вместе играли в МХТ имени Чехова, снимались в кино и учились за границей. В фильме «День рождения Буржуя» они сыграли возлюбленных, хотя таковыми являлись уже только формально — брак рухнул из-за финансовых проблем, разных взглядов на жизнь и, по слухам, измен Николаева.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

«Были моменты, когда все было хорошо. Иногда возникли конфликты. Не обходилось без сложных периодов, когда не было денег, подрабатывали и извозом в том числе. <…> Постепенно стало понятно, что мы с Ирой движемся в разных направлениях. Возникали разногласия по поводу быта. Все это нас раскололо», — рассказал актер в программе «Судьба человека». Он видел свое будущее в Голливуде и снялся в нескольких блокбастерах: американском боевике «Полоса», криминальной драме «Поворот», триллере «Святой». Апексимова же пользовалась популярностью в российских театрах и начала карьеру на телевидении. Пара рассталась. Почти сразу Николаев закрутил романы одновременно с актрисой Дарьей Поверенновой и певицей Татьяной Овсиенко. Его бывшая жена вышла за бизнесмена Алексея Кима, быстро развелась из-за ревности нового избранника. Он так сильно хотел ее контролировать, что устраивал сцены с битьем мебели.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2013 году Апексимова объявила в соцсетях, что ищет мужа. Актер Михаил Виторган даже сделал репост, а поклонники сосватали Александра Домогарова. Появились слухи о романе актрисы с мотогонщиком Олегом Котельниковым, но замуж она больше не вышла, так как испытала сильное разочарование в мужчинах. Что стало с Апексимовой В 2023 году с участием актрисы вышел драматический сериал «Балет», собравший неплохие отзывы. Тогда же Апексимова участвовала в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе с 11-летней внучкой Долиной. В остальном она вела непубличную жизнь.

У меня есть сожаление, что я реже появляюсь в кино из-за того, что нет ролей. А не потому что у меня гигантская административная нагрузка. Хотя и такое бывает. Так же, как нет хорошей современной драматургии, так и нет сценариев, которые пишут про людей после 30. Ирина Апексимова

Она сосредоточилась на работе в театре, куда кроме троюродной сестры пригласила единственную дочь, от Николаева. Дарья взяла фамилию прабабушки по материнской линии, Авратинская, чтобы не ассоциироваться со знаменитыми родителями. Она отучилась в Школе-студии МХАТ, затем в хореографической студии при Русском Имперском балете и Институте профессиональной переподготовки по специальности «театральный режиссер». «Я родилась в Нью-Йорке, но там мало прожила. В юности потянуло освоить актерское мастерство на Западе, и хотя я окончила курсы в США, желание получать там высшее образование улетучилось. Поняла, что система Станиславского — не пустой звук», — рассказала Авратинская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

К 32-м годам она сыграла большие роли в российских мюзиклах и, как мать, побывала в неудачном браке. Егор Корешков из фильма «Горько!» и сериала «Метод 2» на восемь лет старше бывшей жены. Он мечтал о традиционной семье с детьми и тылом, а дочь Апексимовой хотела строить карьеру. * Телеканал «Дождь» признан в России иноагентом и нежелательной организацией.