Долиной придется дважды за день выступать 31 декабря

Лариса Долина даст два концерта 31 декабря в Москве

В канун Нового года, 31 декабря, на сцене Театра на Таганке в Москве выступит народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Певица исполнит партию Марселины в спектакле «Фигаро». Начало представлений запланировано на 14:00 и 18:00.

Вместимость зала театра составляет 489 мест. За три дня до события на дневное представление оставалось в продаже лишь около 50 билетов.

На вечерний показ все билеты оказались распроданы полностью. Стоимость билетов варьировалась от двух с половиной до 12 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Долина начала переезжать из московской квартиры и вывозит свои вещи. Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках, проданную под влиянием мошенников.