После поражения в суде Долина собрала ошеломительные овации на спектакле «Фигаро»

РИА «Новости»: Долина удостоилась оваций на спектакле в канун Нового года

Певица Лариса Долина удостоилась десятиминутных оваций на спектакле «Фигаро» в Театре на Таганке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Спектакль собрал полный зрительский зал. Публика положительно воспринимала происходящее на сцене, то смеясь над шутками артистов, то крича «Браво» и аплодируя.

После завершения спектакля артисты вышли на поклон. Зрители бурно приветствовали творческий коллектив, аплодируя стоя в течение 10 минут.

Долиной, сыгравшей Марселину, подарили два букета белых роз, а юный зритель вручил звезде елочную игрушку как символ Нового года.

На вечерний показ уже раскупили все билеты. Долина снова выйдет на сцену.

Ранее суд обязал девятерых дропперов выплатить Долиной 49 миллионов рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Все они стали частью более масштабного дела, связанного с продажей артисткой элитной квартиры в Хамовниках.