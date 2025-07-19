Звезда фильма «Горько!» Егор Корешков развелся после 3 лет брака

Звезда фильма «Горько!» Егор Корешков заявил о разводе с женой Дарьей Авратинской — дочерью Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. Пара рассталась по обоюдному согласию. О переменах в личной жизни артист рассказал на своей страничке в соцсетях.

«После долгих размышлений и искренних разговором мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение — завершить наш брак. Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях», — написал актер.

Также Корешков поблагодарил Авратинскую за счастливые годы жизни вместе. Актер заявил, что они остаются в хороших отношениях и попросил поклонников отнестись к их решению с пониманием.

Ранее звезда «Бумера» Андрей Мерзликин развелся с матерью своих четверых детей. С супругой они прожили 19 лет. Примечательно, что их отношения завершились в День семьи, любви и верности.