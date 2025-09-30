Сегодня 05:27 Магия Любимова. Как режиссер-самоучка собрал из обломков театр-легенду и почему его лишили советского гражданства 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

СССР

Режиссер

Спектакль

Театры

Артисты

Большой театр

Юрий Любимов прожил жизнь, которую вряд ли мог предсказать кто-либо из его окружения — головокружительную метаморфозу от электромонтера до патриарха мирового театра. Его судьба, начавшаяся в школе фабрично-заводского ученичества, круто изменилась в одно мгновение. Все решила случайная газетная заметка о наборе в театральную студию, заставившая его свернуть с проторенной дороги.

Но первая победа на вступительных экзаменах была лишь началом долгого пути. Чтобы создать свой ни на что не похожий театр, Любимову предстояло пройти через войну, актерские успехи и найти свой уникальный режиссерский язык через преподавание. Как Любимов придумал свою «Таганку» Преподавательская работа в училище имени Щукина стала для Любимова творческой лабораторией. Именно здесь, силами студентов, он поставил революционный спектакль «Добрый человек из Сезуана», который стал его художественным манифестом. Любимов блестяще создал ажиотаж вокруг дипломного показа, пустив слух о его единственности. Желающих увидеть постановку оказалось так много, что зрители снесли двери в зал.

Фото: РИА «Новости»

В 1964 году режиссер возглавил столичный Театр драмы и комедии на Таганской площади, находившийся в глубоком упадке. За пару лет он переломил ситуацию, превратив его в ведущую площадку столицы, которую театралы с любовью стали называть просто «Таганкой». Любимов-реформатор смело ломал традиционные формы, выводя на первый план музыку, пение и движение. На сцене поэзия Серебряного века встречалась со стихами военной поры, а классические тексты обретали совершенно новое звучание. Актер Вениамин Смехов говорил о своеобразной «магии» Любимова, который, не будучи высокообразованным режиссером, умел собрать спектакль в гениальное целое. Эта магия притягивала зрителей, делая каждый показ долгожданным событием. Однако «островок свободы» существовал в бурном море идеологического контроля. Рано или поздно шторм должен был начаться, и смелость худрука не могла не вызвать напряжения у партийных кураторов культуры. «Как бродяга мотался по Европе» Начало 1980-х годов стало тяжелым периодом для Любимова и его театра. Власти ввели запрет на несколько ключевых спектаклей, включая постановку памяти Высоцкого и «Бориса Годунова».

Фото: РИА «Новости»

А в 1983 году, находясь на гастролях в Лондоне, куда режиссер отправился в поисках славы и дополнительного заработка, он дал интервью газете Times, где критически высказался о культурной политике СССР. После этого советские чиновники потребовали его немедленного возвращения на родину, однако Любимов отказался подчиниться. В итоге через полгода Любимова уволили с поста директора театра с формулировкой «за долгий невыход на работу». У режиссера оставалась возможность вернуться, но он предпочел сжечь мосты и в интервью журналисту газеты The New York Times 15 марта 1984 года театральный деятель совершенно не стеснялся в выражениях.

Они выкинули меня из театра, который я создал. Забрали самое ценное, что у меня было — возможность продолжать 20-летнюю работу. Да как они смеют? Ни один внешний враг, как бы он ни ненавидел Россию, не смог бы нанести такой вред нашей культуре, как эти глупые человечишки. Юрий Любимов

Вскоре последовал и указ о лишении его советского гражданства за «систематическое занятие враждебной деятельностью». Несколько лет эмиграции сам режиссер позднее характеризовал просто: «Как бродяга мотался по Европе». Хотя его спектакли с триумфом шли на лучших сценах мира, это не компенсировало потери дома. Возвращение состоялось в мае 1988 года, когда Любимов приехал в Москву по личному приглашению. И уже в мае 1989 года ему вернули советское гражданство, а в 1990 году он вновь возглавил Театр на Таганке. Эта жизненная буря не могла не отразиться на характере Любимова и его самых близких отношениях. За железной волей режиссера-титана скрывалась сложная личная жизнь и одиночество. Семейные тайны Женщины обожали харизматичного Любимова, и его сердце не оставалось безответным. Его первой супругой стала балерина Ольга Ковалева, с которой он познакомился во время службы в ансамбле НКВД. В 1949 году у пары родился сын Никита, однако вскоре их брак распался, и Ольга ушла к дирижеру Юрию Силантьеву. Следующим важным союзом стал 15-летний гражданский брак с примой Театра имени Вахтангова Людмилой Целиковской. Их дом был ярким культурным салоном, где собирались Высоцкий, Евтушенко и Петр Капица, создавая уникальную творческую атмосферу.

Фото: Юрий Любимов с супругой Каталин Кунц / РИА «Новости»

Однако и эти отношения завершились в 1975 году, уступив место самой главной встрече в его жизни. На гастролях в Венгрии в 1976 году Любимов познакомился с журналисткой и переводчицей Каталин Кунц, которая была моложе его на 30 лет. В 1978 году они поженились, а через год у 62-летнего режиссера родился сын Петр, ставший для него настоящей опорой в годы изгнания. Их семья прошла через все трудности эмиграции. Детство их сына Петра было непростым — ему пришлось сменить «десятки школ» во время скитаний по Европе, но в итоге он выучил пять языков. Совершенно иначе складывались отношения Любимова с его первенцем, Никитой. По словам Каталин, к сыну он не проявлял интереса.

Никита Юрьевич живет какой-то своей жизнью. Верующий человек, со странностями. Любимов своего сына не воспитывал. Тот вырос в другой семье. И не припомню, чтобы к Юрию Петровичу он когда-нибудь обращался с просьбами. Да и муж никогда не проявлял к нему особого интереса. Знаю, что у Никиты большая семья, дом в деревне. Слышала, что он был на похоронах Любимова. Но к нам не подходил. Есть такое выражение: «На детях гениев природа отдыхает…» Каталин Кунц

Эта отстраненность подтверждается и воспоминаниями сына Целиковской, который отмечал холодность отчима и к нему, и к своему собственному сыну. Эта поглощенность работой и требовательность, делавшая его сложным в личной жизни, были той же силой, что помогала ему творить. Однако в итоге именно они привели к драматическому финалу в стенах родного театра. Как Любимов потерял свой театр Возвращение в родной театр не стало безоблачным, и вскоре его вновь захлестнули внутренние бури. В 1993 году труппа, недовольная желанием Любимова приватизировать здание и перевести артистов на контракты, раскололась надвое. Часть коллектива во главе с Николаем Губенко образовала «Содружество актеров Таганки». А окончательный разрыв с театром произошел в 2011 году во время гастролей в Чехии, где актеры публично потребовали у режиссера выплатить гонорары. Этот публичный скандал и обида заставили 94-летнего Любимова подать заявление об отставке. Однако прощание с Таганкой не стало финалом его творческого пути. Даже в 95-летнем возрасте он продолжал творить, представив на сцене Вахтанговского театра четырехчасовую эпическую постановку «Бесы» по Достоевскому.

Фото: РИА «Новости»

Вслед за этим последовала опера «Князь Игорь» на исторической сцене Большого театра, где зал аплодировал стоя. Его последней работой стала опера-буфф «Школа жен» в московской «Новой опере». Юрий Любимов скончался во сне в октябре 2014 года на 98-м году жизни, пережив свои взлеты и падения, изгнание и триумфы. Его уход стал концом целой эпохи, но итогом его жизни стало не просто здание или труппа. Итогом стало явление — «Таганка», уникальный театр-легенда, навсегда вписанный в историю мировой культуры. Слово, пережившее эпоху Сегодня, 30 сентября, Юрий Любимов мог бы отпраздновать свое 108-летие, но его наследие давно перешагнуло границы времени. Оно живет не только в легендарных спектаклях, но и в самой идее Театра на Таганке как «островка свободы». Его образ цельного, пусть и противоречивого художника, создавшего свой художественный мир по собственным законам, навсегда останется в истории культуры.