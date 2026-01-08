Долина завершила масштабный переезд из квартиры Лурье

Певица Лариса Долина забрала все вещи из квартиры в Хамовниках, которую признали собственностью покупательницы Полины Лурье. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Переезд артистки полностью завершился, певица могла уехать за границу. Последние три дня возле дома не было ни грузовых машин, ни работников.

Представители Лурье пригласили Долину 9 января на передачу ключей, но та вряд ли приедет на встречу. Адвокат покупательницы подчеркнула, что ее клиентка пока не завезла вещи в жилье.

Ранее психиатр Василий Шуров прокомментировал ситуацию с обманом Долиной. По его словам, злоумышленникам удалось провернуть преступную схему, потому что исполнительница хита «Погода в доме» потеряла связь с реальностью.

Специалист добавил, что у певицы было гипертрофированное чувство собственной важности. Это продемонстрировали ее интервью, где она постоянно самоутверждалась и воспитывала журналистов, уточнил он.