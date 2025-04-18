Зеленский ввел санкции против Шамана, Куклачева и Расторгуева

Под санкции со стороны Украины попали певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Александр Розенбаум. Указ об этом разместили на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян», — отметили в пресс-службе.

Среди попавших под санкции российских звезд также оказались артист балета Николай Цискаридзе, певец Гарик Сукачев, актеры Никита Джигурда, Роман Чумаков, Ирина Апексимова и другие.

Ранее украинский лидер добавил в санкционный список российские СМИ и военных корреспондентов. Ограничения наложили на 18 юридических лиц и 130 человек, в том числе на ведущего Андрея Норкина, телеведущую Первого канала Арину Шарапову, а также на издания «Правда.Ру» и News Front.

Под украинскими санкциями оказались военкоры Александр Сладков и Андрей Руденко, движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия» и информационно-издательский центр «Петроцентр».