Галина Бокашевская привезла на прощание с Федосеевой-Шукшиной ее любимые конфеты

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская привезла на прощание с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной любимые «питерские» конфеты звезды — «Ленинградские». Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Купила „питерские“ любимые ее конфеты. Они называются „Ленинградские“», — заявила актриса.

Бокашевская рассказала о личном ритуале — на Пискаревском кладбище в Петербурге она кладет две конфеты в память о блокаде и умерших детях, поэтому считает правильным сделать похожий жест и здесь.

«Вот, я подумала, что будет правильно, я пойду на кладбище, положу эти конфеты. Это как привет из Санкт-Петербурга», — сказала звезда.

Церемония прощание с Федосеевой-Шукшиной началась в 12:00 в храме Воскресения Словущего в Москве. Президент Владимир Путин прислал на мероприятие венок.

Актриса скончалась 6 ноября на 89-м году жизни. Подробнее о ее заболевании и причине смерти — в материале 360.ru.