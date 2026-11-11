Солисты «На-На» рассказали, за что зрители любили Федосееву-Шукшину

Миллионы россиян ценили и любили Лидию Федосееву-Шукшину за ее русскую душу. Об этом рассказали солисты группы «На-на».

Прощание с Федосеевой-Шукшиной стартовало в Москве в Храме Воскресения Словущего. После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбищем рядом с мужем Василием Шукшиным.

Как рассказали РИА «Новости» солисты коллектива, народная артистка РСФСР была олицетворением человечности и русской красоты. По их словам, Федосеева-Шукшина часто приходила на концерты группы в Москве и заходила к ним в гримерку.

«Мы фотографировались, общались, было очень много сказанных приятных слов в наш адрес. Мы и сами приходили к ней в гости в Санкт-Петербурге, на гастролях. Она нас поила вкусным чаем, угощала сладостями, булочками, прекрасные, добрые, теплые встречи», — вспомнили музыканты.

Солисты «На-На» также отметили, что не сразу сообщили о смерти Федосеевой-Шукшиной основателю группы Бари Алибасову — переживали за то, как такая новость скажется на здоровье. Бари Алибасов был экс-супругом Федосеевой-Шукшиной: они поженились в 2018-м, но уже в 2021-м развелись. При этом продюсер не раз заявлял, что именно эта женщина занимала в его сердце особенное место.

Артистка скончалась 6 ноября на 89-м году жизни. О ее жизни, болезни и причине смерти — читайте в материале 360.ru.