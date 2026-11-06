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Сегодня 07:00 Пелагея против «Матушки». Что не так с главным хитом Куртуковой? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Спор о том, что считать настоящей народной музыкой, разгорелся после критики хита «Матушка» Татьяны Куртуковой. Пелагея назвала композицию псевдонародной, а исполнительница ответила, что каждый имеет право на собственное мнение. Чем фольклор отличается от коммерческой стилизации, почему «Матушка» стала настоящим хитом и какие разногласия уже возникали между певицами — в материале 360.ru.

Почему Пелагея не признала «Матушку» народной

Припев песни «Матушка» знают миллионы россиян, а сама композиция давно ассоциируется с настоящей народной музыкой. С таким статусом произведения не согласилась певица Пелагея. В шоу Стаса Ярушина «Музлофт» она пояснила, что популярность и узнаваемые фольклорные мотивы не дают права называть песню народной. «Это не народная, а авторская композиция, написанная в псевдонародном стиле. Грань исключительно в твоем музыкальном вкусе», — пояснила Пелагея.

При этом артистка не стала отрицать, что отдельные авторские песни могут восприниматься слушателями как народные.

Фото: РИА «Новости»

В качестве примера Пелагея привела песню «Конь» группы «Любэ». О том, что у композиции есть автор музыки и слов, многие даже не догадываются. По словам певицы, это происходит, когда произведение настолько глубоко откликается людям, что становится частью общей культуры. Своей творческой задачей Пелагея назвала сохранение подлинного фольклора. Она пояснила, что обращается к старинным народным песням, многие из которых со временем оказались забыты, и дает им новую жизнь с помощью современных аранжировок По мнению артистки, такой подход позволяет не просто развлекать публику, а знакомить слушателей с подлинным музыкальным наследием.

Как на реплику Пелагеи отреагировала Куртукова

Татьяна Куртукова вступать в публичный спор с Пелагеей не стала. На юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлевского дворца журналисты попросили исполнительницу «Матушки» прокомментировать слова коллеги. «Каждый имеет право на собственное мнение», — коротко ответила певица. Это не первое разногласие между артистками, работающими в народном жанре.

Ранее Куртукову обвинили в заимствовании музыкальной интерпретации народной песни «Порушка-Параня», которую Пелагея исполнила вместе с Антоном Лаврентьевым.

Фото: РИА «Новости»

По словам Пелагеи, во время совместной импровизации она изменила привычную мелодию народной песни, а Лаврентьев создал аранжировку. Позднее похожая версия прозвучала в исполнении Куртуковой. В феврале 2026 года Куртукова рассказала, что лично поговорила с коллегой и извинилась за возникшее недоразумение. Она пояснила, что находилась в полной уверенности, что все разрешения на исполнение песни получены. Пелагея впоследствии изложила другую версию разговора. Она подтвердила, что Куртукова сама пришла к ней за кулисами «Интервидения», но заявила, что извинений не услышала. При этом юридическую сторону вопроса удалось урегулировать. Пелагея объяснила, что разрешила исполнить свою версию песни ради совместного выступления Куртуковой с Антоном Лаврентьевым.

Народная музыка или коммерческий хит

Позицию Пелагеи поддержал радио- и телеведущий, продюсер, журналист и музыкальный критик Алексей Остудин. В комментарии 360.ru он подчеркнул, что песня Куртуковой «Матушка» — коммерческая композиция, созданная с использованием традиций русской народной музыки. «Это классический пример использования русского народного бэкграунда, фольклора в абсолютно коммерческих целях. Такой коммерческий патриотизм. Не единственный пример, но, наверное, один из самых ярких», — заявил эксперт. Остудин объяснил, что современная стилизация под народную музыку и работа с подлинным фольклором — разные подходы.

В качестве примера он привел группу «Иван Купала», которая соединяла традиционные народные песни с электронной танцевальной музыкой.

Фото: РИА «Новости»

По словам критика, музыканты ездили в экспедиции по российским и украинским деревням, записывали исполнение старинных песен местными жителями, а затем создавали на основе этих записей современные композиции. Иногда в одной аранжировке объединяли несколько народных произведений. «Куртукова — это оригинальные песни, которые стилизованы под русский фольклор, а „Иван Купала“ — это все-таки использование оригинальных песен», — объяснил Остудин. Похожим образом, по его словам, работала французская группа Deep Forest, которая использовала аутентичные этнические записи в современной электронной музыке. Критик также напомнил о творчестве ансамбля «Золотое кольцо». Многие слушатели воспринимают его репертуар как народный, хотя значительную часть известных песен написал композитор Александр Костюк, супруг Надежды Кадышевой.

Почему «Матушка» стала хитом?

Несмотря на критику коммерческого подхода к народной музыке, Алексей Остудин признал, что «Матушка» стала настоящим хитом. По его мнению, успех композиции объясняется не только запоминающейся мелодией, но и обращением к чувствам, близким многим россиянам. «Песня действительно хитовая. Она действительно очень сильно основана на мелодике, скажем так, на гармонии русской народной песни», — подчеркнул музыкальный критик.

Остудин обратил внимание, что популярность композиции совпала с изменением общественных настроений. По его мнению, Татьяна Куртукова, как и певец Шаман, использовала интерес россиян к патриотической теме.

Фото: РИА «Новости»

«Хочется людям, хочется гордиться своей родиной, это абсолютно нормальное желание», — пояснил Остудин. По его словам, далеко не каждый слушатель готов глубоко изучать национальное музыкальное наследие. «Матушка» же предлагает понятные образы и легко запоминающуюся мелодию, поэтому ее популярность вполне объяснима Однако Остудину не понравилось, что «Матушка» превратилась в атрибут показного патриотизма среди некоторых обеспеченных россиян. «Закажем в Куршевеле бутылку шампанского за пять тысяч евро и будем орать песню „Матушка-земля“ и снимем это на видео», — описал Остудин подобные развлечения. По мнению эксперта, такое поведение не имеет отношения к искренней любви к родине. «Любовь к родине — это чувство достаточно интимное, как и любая любовь», — резюмировал критик.