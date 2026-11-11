Поклонники на прощание с Федосеевой-Шукшиной принесли ее цифровую копию

Поклонники народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной принесли с собой на прощальную церемонию с актрисой созданную с помощью ИИ цифровую копию звезды. На траурном мероприятии побывала съемочная группа 360.ru.

Церемония прощания с Федосеевой-Шукшиной началась в 12:00 в Храме Воскресения Словущего в Москве. После отпевания звезду похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься со звездой пришли ее поклонники, друзья и родственники. Российский лидер Владимир Путин отправил на мероприятие венок.

Среди гостей на прощании оказалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Галина Бокашевская. В беседе с 360.ru она заявила, что привезла любимые «питерские» конфеты Федосеевой-Шукшиной. После прощания звезда намерена пойти на кладбище к коллеге по цеху и положить сладости на могилу.

Артистка скончалась 6 ноября на 89-м году жизни. О ее жизни, болезни и причине смерти — читайте в материале 360.ru.