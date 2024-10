«Он будет со мной, и мы сойдем с ума». Как Дидди обвинили в растлении Бибера и убийствах

Отношения Пи Дидди с Джастином Бибером и растление малолетних

Фото: Wiese:face to face / Global Look Press

Тут нельзя не сказать о песне She Knows исполнителя J. Cole, в которой фигурируют имена Алии, Left Eye и короля поп-музыки.

На фоне этих слухов трек снова стал очень популярным, пользователи постоянно используют его для роликов на тему дела Пи Дидди и гибели всех этих артистов, видя в нем множество намеков.

В песне, частности, есть такие строчки:

Rest in peace to Aaliyah.

(Покойся с миром Алия)

Rest in peace to Left Eye.

(Покойся с миром, Left Eye)

Michael Jackson, I’ll see ya.

(Майкл Джексон, увидимся)

Just as soon as I die.

(Как только я умру).

Название песни и последние строчки припева («She knows») при этом считают отсылкой к девичьей фамилии Бейонсе — Knowles.