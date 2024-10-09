Сегодня 22:47 «Он будет со мной, и мы сойдем с ума». Как Дидди обвинили в растлении Бибера и убийствах 0 0 0 Фото: Photo Image Press / Global Look Press Знаменитости

США

Музыка

Дело Пи Дидди, арестованного в Нью-Йорке в середине сентября, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в Сети, обрастая конспирологическими теориями. Шокированные пользователи предполагают, что рэпер может быть причастен к гибели нескольких звезд и растлении Джастина Бибера, а подтверждение этим догадкам ищут в старых клипах и песнях.

Кто такой Пи Дидди и откуда взялся странный псевдоним Настоящее имя оскандалившегося рэпера — Шон Комбс. Его считают одним из самых влиятельных продюсеров в американской музыкальной индустрии. Псевдоним Пи Дидди у музыканта появился не сразу. Сначала он был известен под своим детским прозвищем Паф Дэдди (puff в переводе с английского «пыхтеть, надуваться») — так его называли из-за привычки пыхтеть во время ссор.

В 2001 году после судебного процесса по обвинению в незаконном хранении оружия и попытке подкупа свидетелей рэпер заявил о смене имени.

Фото: Hubert Boesl / Global Look Press

«С Пафом Дэдди покончено, в начале июня мы проведем церемонию смены имени. Я не отношусь к этому так же серьезно, как Принц, я просто хочу чего-нибудь свежего… Сейчас я тащусь от Пи Дидди — это имя мне дал мой приятель Бигги», — заявил он журналистам. Бигги, которого упомянул музыкант, был известен как Ноториос БИГ (The Notorious B.I.G). Когда Пи Дидди давал это интервью, рэпера уже не было в живых. Его застрелили в 1997 году, и к этому мы еще вернемся чуть позже. Бизнес, карьера и «белые вечеринки» Пи Дидди С 90-х Пи Дидди владел своим лейблом Bad Boy Records, продюсировал многих звезд и писал музыку сам, причем успешно — премию «Грэмми» ему вручали три раза. Самой известной песней рэпера считают Last Night — сингл с четвертого студийного альбома Press Play.

Прославился (теперь уже в крайне сомнительном ключе) он и как организатор знаменитых «белых вечеринок». Гостями этих тусовок были музыканты, актеры, бизнесмены, популярные спортсмены. Проводили White Party в особняках и отелях на Восточном побережье США и в Сен-Тропе во Франции.

Фото: Imagespace / Global Look Press

Известно, что в разные годы эти мероприятия посещали принц Гарри, семейство Кардашьян, Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Уилл Смит, Брюс Уиллис, Джей Зи, Бейонсе, Ашер, Дженнифер Лопес (она, к слову, встречалась с рэпером с 1999 по 2001 год) и многие другие знаменитости. Практически всегда такие вечеринки делились на две части. Первая была безобидная — с танцами, музыкой, непринужденными развлечениями. Но вторая… Судя по обвинениям, которые предъявили рэперу, продолжение у этих пати смахивало на оргии. Предполагается, что Дидди мог склонять гостей к сексуальным действиям под воздействием наркотиков. А весь процесс записывали на видео, чтобы потом шантажировать участников.

Убийства, в которых подозревается Пи Дидди Рэпер Тупак Шакур Тупака подстрелили в центре Лас-Вегаса поздно вечером 7 сентября 1996 года. Вместе с главой лейбла Death Row Шугом Найтом музыкант направлялся в ночной клуб после боксерского поединка с участием Майка Тайсона. На светофоре рядом с его BMW остановился белый кадиллак, откуда открыли огонь. Всего убийца успел сделать восемь выстрелов. В Шакура попали четыре пули: две — в грудь и по одной в бедро и руку.

Прибывшая скорая увезла рэпера в больницу. Там его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому. Но несмотря на все усилия, его жизнь спасти не удалось, 13 сентября Тупак умер. Ему было 25 лет.

Фото: IMAGO:Goshorn : MediaPunch / Global Look Press

Долгое время дело об убийстве Шакура оставалось нераскрытым. Лишь осенью 2023 года полиция арестовала предполагаемого убийцу Дуэйна (Кефф Ди) Дэвиса. В своих мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит» он признавался, что находился в автомобиле, из которого стреляли в музыканта. Но на суде свою вину признавать отказался. Если с исполнителем убийства спустя целых 28 лет расследования все до сих по не ясно, то с заказчиком дела обстоят еще хуже. Официальных подозреваемых в этом нет, но по одной из конспирологических теорий заказать Тупака мог Пи Дидди, чтобы у сотрудничавшего с его лейблом The Notorious B.I.G. не было успешных конкурентов. В начале октября семья Шакура решила расставить точки на i и найти возможную связь между гибелью рэпера и Пи Дидди. По данным Court TV, искать ее будет нью-йоркский адвокат Алекс Спиро. Рэпер Notorious B.I.G. Бигги (настоящее имя Кристофер Уоллес) не стало всего через полгода после убийства Тупака. Его застрелили в Лос-Анджелесе 9 марта 1997 года.

Известно, что Уоллес вместе со своим окружением ехал с вечеринки в отель. Комбс, который в то время еще называл себя Пафф Дэдди, ехал на другой машине с телохранителями. За двумя джипами следовал Chevrolet с директором службы безопасности Bad Boy Records.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

На углу Фэрфакс-авеню и бульвара Уилшир машина с Комбсом успела проскочить на желтый свет светофора, а джип с Бигги затормозил на красный. В этот момент к нему подъехала другая машина, откуда открыли огонь. Результаты вскрытия тела рэпера обнародовали только через 15 лет после его смерти — в декабре 2012 года. Судя по отчету, Уоллес получил четыре огнестрельных ранения, причем три из них не были смертельными, но четвертая пуля повредила сразу несколько жизненно важных органов. Официально дело об убийстве музыканта считается нераскрытым, но в Сети полагают, что за расправой также может стоять Шон Комбс. А все потому что Notorious B.I.G, по слухам, пытался покинуть его лейбл, чего продюсеру крайне не хотелось из-за боязни конкуренции. Поэтому, как считают конспирологи, он решил убрать и его.

Отношения Пи Дидди с Джастином Бибером и растление малолетних

Фото: Jason Pohuski : Bmr / Global Look Press

В начале октября адвокат Тони Базби заявил о том, что иски о сексуализированном насилии и эксплуатации в отношении Пи Дидди намерены подать 120 человек. Причем 25 истцов на момент произошедшего с ними насилия были несовершеннолетними.

После таких известий в интернете стало на одну конспирологическую теорию больше. Теперь пользователи не только подозревают Комбса в убийствах Шакура и Бигги, но приписывают ему растление Джастина Бибера.

Интересно Как связаны Дидди и Бибер? Считается, что дорогу в шоу-бизнес 15-летнему канадцу помог проложить протеже Комбса Ашер. В дальнейшем подросток записывался в студии у рэпера. Как связаны Дидди и Бибер? Считается, что дорогу в шоу-бизнес 15-летнему канадцу помог проложить протеже Комбса Ашер. В дальнейшем подросток записывался в студии у рэпера.

Известно, что певец еще в совсем юном возрасте посещал те самые белые вечеринки. В Сети полагают, что там звезде пришлось пережить домогательство со стороны Пи Дидди. На это, по мнению сторонников гипотезы, указывает клип Бибера на песню Yummy. В TikTok и Instagram* появляется огромное количество видео c отрывками из этого видео, в котором поклонники сопереживают певцу.

Помимо этого, совсем в ином свете теперь предстает одна из очень старых записей, на которой Комбс заявляет следующее: «У меня нет законной опеки над ним [Бибером], но следующие 48 часов он будет со мной, и мы сойдем с ума».

Любители конспирологии также обращают внимание и на то, что если внимательно изучить другие совместные видео Бибера и Пи Дидди, становится очевидно, что Джастин напуган и выглядит очень скованно. Масла в огонь подливает молчание Бибера. С момента ареста Комбса певец не давал никаких комментариев ни о случившемся, ни о всех сочувственных роликах в свою поддержку.

Скандал с Бейонсе, Джей Зи и Пи Дидди Еще одна конспирологическая теория вокруг Дидди связана с Бейонсе и ее супругом Джей Зи, которые также бывали гостями White Party.

Фото: Wiese:face to face / Global Look Press

Пользователи считают, что все трое причастны к убийствам певицы Алии и рэперши Лизы Лопес (Left Eye). Этих звезд, по мнению конспирологов, убрали, чтобы освободить путь к славе Бейонсе. Кроме того, в TikTok вирусится теория о том, что эта троица имеет отношение даже к смерти Майкла Джексона.

Тут нельзя не сказать о песне She Knows исполнителя J. Cole, в которой фигурируют имена Алии, Left Eye и короля поп-музыки. На фоне этих слухов трек снова стал очень популярным, пользователи постоянно используют его для роликов на тему дела Пи Дидди и гибели всех этих артистов, видя в нем множество намеков. В песне, частности, есть такие строчки: Rest in peace to Aaliyah. (Покойся с миром Алия) Rest in peace to Left Eye. (Покойся с миром, Left Eye) Michael Jackson, I’ll see ya. (Майкл Джексон, увидимся) Just as soon as I die. (Как только я умру). Название песни и последние строчки припева («She knows») при этом считают отсылкой к девичьей фамилии Бейонсе — Knowles.

Фото: Jason Moore / Global Look Press

В то же время что поклонники Майкла Джексона считают абсурдом теорию о том, что Дидди связан с его смертью, а аргументы конспирологов о том, что Алия, Left Eye и Джексон умерли 25-го числа разных месяцев, а у Комбса, Бейонсе и Джей Зи совпадает число в дате рождения, просто не выдерживающими никакую критику.

Разоблачение Пи Дидди рэпером 50 cent В конце сентября стало известно о планах 50 Cent спродюсировать фильм о преступлениях, в которых обвиняется Дидди. Между рэпером и скандальным продюсером, к слову, долгое время был конфликт.

Фото: IMAGO:John Nacion / Global Look Press

По данным издания Variety, производством фильма об изнасилованиях и торговле людьми, будет заниматься Netflix, а 50 Cent выступит его исполнительным продюсером. «Это история, которая оказала значительное влияние на людей и культуру. Сложные события, охватывающие целые десятилетия. Мы хотим напомнить, что ужасающая история Комбса — это не вся суть хип-хопа и его культуры», — заявили представители студии.

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