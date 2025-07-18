Фейк: в России начали массово уничтожать кур-несушек

В Сети появилась информация, что в России фермеры начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что в ряде регионов России фермеры якобы начали массово уничтожать кур-несушек из-за снижения рентабельности бизнеса и падения цен на яйца. Некоторые комментаторы в доказательство также приводят неподтвержденные снимки свалок с мертвыми птицами.

Правда

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства России опровергли слухи об забое кур, а снижение цен на яйца объяснили сезонным фактором увеличением заполнения рынка.



«Информация о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях в Минсельхоз России не поступала», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что производство куриных яиц в России продолжает увеличиваться. По данным за январь–май 2025 года, предприятия отрасли выпустили 16,5 миллиарда яиц, что на 6,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

В ведомстве объяснили, что на снижение цен влияют как рост предложения, так и сезонный фактор, летом яйца традиционно дешевеют.

Также в министерстве подчеркивали, что важно сохранять баланс цен, учитывая интересы и потребителей, и производителей, чтобы обеспечить дальнейшее развитие отрасли.

Для стабилизации цен Минсельхоз считает эффективным расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной ценовой формулой. Это снизит риски резких колебаний для всех участников рынка. При этом соблюдение таких договоренностей нужно закреплять законодательно. Сейчас министерство уже рассматривает соответствующие инициативы.

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявляла, что в этом году сезонное падение цен усугубилось резким ростом производства, за полгода выпуск яиц увеличился более чем на миллиард штук.

Такая ситуация привела к временному дисбалансу, и производители оказались вынуждены продавать яйца по себестоимости или даже в убыток. В Союзе прогнозировали стабилизацию рынка к осени.

Бобылева поддержала идею долгосрочных контрактов с фиксированными ценами между производителями и ретейлом. Сейчас их заключают в основном с крупными игроками, но важно распространить эту практику на средний и малый бизнес и закрепить законодательно. При этом эксперт уверена, что российские производители продолжат полностью обеспечивать рынок свежими яйцами.

«На снижение цен на яйца влияют три ключевых фактора. Во-первых, восстановление работы птицефабрик после вспышек птичьего гриппа. Во-вторых, инвестиции в модернизацию производства, что увеличило объемы. И третий момент — сезонность: летом продуктивность кур в частных хозяйствах, обеспечивающих 20% рынка, вырастает вдвое», — уверена гендиректор ГК «Таврос» Елена Лазаренко.

По ее прогнозу, ценовая ситуация нормализуется к ноябрю. При этом Лазаренко подчеркивает, что сокращения производственных мощностей нет. Обновление поголовья — плановый процесс, после завершения цикла несушку заменяют молодой курицей. В этом году этот процесс начали чуть раньше, но на рентабельность это не повлияло.

В ГК «Лето» также опровергли слухи о массовом забое.

«Мы не планируем сокращать поголовье. Возможно, мелкие предприятия досрочно выводят кур с завершающимся циклом яйцекладки, но забивать молодых несушек экономически невыгодно. Наше поголовье составляет около двух миллионов птиц», — отметил директор по стратегическому развитию агрохолдинга.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.