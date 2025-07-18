ПО из недружественных стран хотят выгнать из России. Каких платформ это коснется?

Эксперт Ситнов: ограничения на ПО из недружественных стран защитят от пропаганды

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные ограничения на использование в России ПО из недружественных стран. Меры разработают в срок до 1 сентября. Что это значит для простых россиян и какие платформы может затронуть, разбирался 360.ru.

Какие платформы могут затронуть новые ограничения

Введение дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран в конечном итоге пойдет на пользу защите от иностранной пропаганды, сообщил 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Он напомнил, что в России уже давно ввели закон «О приземлении», который обязал зарубежные IT-компании открывать в стране уполномоченное юридическое лицо.

«Условно говоря, есть различные сервисы, видеохостинги либо соцсети, и данные российских пользователей должны храниться в России», — сказал он.

Ситнов привел пример Telegram, который, по последней информации, приступил к регистрации собственного представительства в России. При полном соблюдении требований российского законодательства ограничения не затронут мессенджер. Меры могут распространить на другие платформы, собирающие персональные данные.

«Допустим, тот же самый „Google Диск“, хотя Google официально и ушел. Также компания Adobe, которая, насколько я знаю, продолжает лицензировать старых клиентов, а регистрация новых осталась доступна при оплате через казахстанскую или турецкую карту», — указал эксперт.