ПО из недружественных стран хотят выгнать из России. Каких платформ это коснется?
Эксперт Ситнов: ограничения на ПО из недружественных стран защитят от пропаганды
Накануне президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные ограничения на использование в России ПО из недружественных стран. Меры разработают в срок до 1 сентября. Что это значит для простых россиян и какие платформы может затронуть, разбирался 360.ru.
Какие платформы могут затронуть новые ограничения
Введение дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран в конечном итоге пойдет на пользу защите от иностранной пропаганды, сообщил 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.
Он напомнил, что в России уже давно ввели закон «О приземлении», который обязал зарубежные IT-компании открывать в стране уполномоченное юридическое лицо.
«Условно говоря, есть различные сервисы, видеохостинги либо соцсети, и данные российских пользователей должны храниться в России», — сказал он.
Ситнов привел пример Telegram, который, по последней информации, приступил к регистрации собственного представительства в России. При полном соблюдении требований российского законодательства ограничения не затронут мессенджер. Меры могут распространить на другие платформы, собирающие персональные данные.
«Допустим, тот же самый „Google Диск“, хотя Google официально и ушел. Также компания Adobe, которая, насколько я знаю, продолжает лицензировать старых клиентов, а регистрация новых осталась доступна при оплате через казахстанскую или турецкую карту», — указал эксперт.
На замену придут отечественные аналоги
По словам собеседника 360.ru, одной из основных целей ограничений может быть защита информации. Однако в этом вопросе важно не рубить сплеча, а подготовить отечественные аналоги.
Ситнов напомнил о мессенджере MAX, функционал которого продолжает развиваться и который может заменить сразу ряд платформ.
«Если говорить про какие-нибудь серьезные облачные сервисы, то тут вся надежда на VK-сервисы и Яндекс-сервисы, которые могут расширить свои возможности», — добавил IT-специалист.
Будут ли производители программного обеспечения подстраиваться под ограничения и соблюдать их, зависит от того, насколько сильно пошатнется их экономическая составляющая.
«Здесь можно вспомнить ту же самую компанию Adobe, которая громко хлопнула дверью и отключила свои сервисы в России, однако сейчас зайти в эти сервисы можно, а старым клиентам, особенно корпоративным, продолжает пролонгировать лицензию», — заключил Ситнов.
Ограничения не скажутся на удобстве простых россиян
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отметил, что ограничения несут в себе в том числе и некую идеологическую составляющую.
«Все меры, о которых сказал Владимир Путин в поручении правительству, в рамках гибридной, идеологической и информационной войны необходимо принимать», — подчеркнул он.
Ющенко добавил, что потребности пользователей по программному обеспечению необходимо реализовать с помощью ПО отечественного производства. На удобстве обычных россиян ограничения не должны сказаться.