ПО из недружественных стран хотят выгнать из России. Каких платформ это коснется?

Эксперт Ситнов: ограничения на ПО из недружественных стран защитят от пропаганды

Фото: РИА «Новости»

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные ограничения на использование в России ПО из недружественных стран. Меры разработают в срок до 1 сентября. Что это значит для простых россиян и какие платформы может затронуть, разбирался 360.ru.

Какие платформы могут затронуть новые ограничения

Введение дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран в конечном итоге пойдет на пользу защите от иностранной пропаганды, сообщил 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Он напомнил, что в России уже давно ввели закон «О приземлении», который обязал зарубежные IT-компании открывать в стране уполномоченное юридическое лицо.

«Условно говоря, есть различные сервисы, видеохостинги либо соцсети, и данные российских пользователей должны храниться в России», — сказал он.

Ситнов привел пример Telegram, который, по последней информации, приступил к  регистрации собственного представительства в России. При полном соблюдении требований российского законодательства ограничения не затронут мессенджер. Меры могут распространить на  другие платформы, собирающие персональные данные.

«Допустим, тот же самый „Google Диск“, хотя Google официально и ушел. Также компания Adobe, которая, насколько я знаю, продолжает лицензировать старых клиентов, а регистрация новых осталась доступна при оплате через казахстанскую или турецкую карту», — указал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

На замену придут отечественные аналоги

По словам собеседника 360.ru, одной из основных целей ограничений может быть защита информации. Однако в этом вопросе важно не рубить сплеча, а подготовить отечественные аналоги.

Ситнов напомнил о мессенджере MAX, функционал которого продолжает развиваться и который может заменить сразу ряд платформ.

«Если говорить про какие-нибудь серьезные облачные сервисы, то тут вся надежда на VK-сервисы и Яндекс-сервисы, которые могут расширить свои возможности», — добавил IT-специалист.

Будут ли производители программного обеспечения подстраиваться под ограничения и соблюдать их, зависит от того, насколько сильно пошатнется их экономическая составляющая.

«Здесь можно вспомнить ту же самую компанию Adobe, которая громко хлопнула дверью и отключила свои сервисы в России, однако сейчас зайти в эти сервисы можно, а старым клиентам, особенно корпоративным, продолжает пролонгировать лицензию», — заключил Ситнов.

Ограничения не скажутся на удобстве простых россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отметил, что ограничения несут в себе в том числе и некую идеологическую составляющую.

«Все меры, о которых сказал Владимир Путин в поручении правительству, в рамках гибридной, идеологической и информационной войны необходимо принимать», — подчеркнул он.

Ющенко добавил, что потребности пользователей по программному обеспечению необходимо реализовать с помощью ПО отечественного производства. На удобстве обычных россиян ограничения не должны сказаться.

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