Евросоюз объявил о новых санкциях против России: в 18-й пакет включили запрет любых операций с «Северными потоками», новый потолок на нефть, заявили о борьбе с «теневым флотом», ограничениях в финансовом секторе и против физических и юридических лиц. Как это повлияет на российскую и мировую экономику — в материале 360.ru.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила о согласовании «одного из самых жестких» пакетов антироссийских санкций 18 июля. Поприветствовала соглашение руководящая Еврокомиссией Урсула фон дер Ляйен. «Мы наносим удар в самое сердце российской военной машины», — написала она в соцсети X. Позже Совет ЕС опубликовал полный список ограничений: после утверждения перечня под санкциями Евросоюза оказались 2,5 тысячи физических лиц и организаций.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Что включили в новый пакет санкций ЕС Ограничение цен на нефть В 18-й пакет экономических и индивидуальных мер против энергетического, банковского и военного секторов России вошел список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо. Ограничения, указали в официальном документе, впервые затронули неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.

Интересно Основным пунктом 18-го пакета ограничительных мер можно назвать снижение предельной цены на российскую нефть. Этот шаг, полагают в ЕС, направлен на сокращение доходов России от продажи энергоносителей. Основным пунктом 18-го пакета ограничительных мер можно назвать снижение предельной цены на российскую нефть. Этот шаг, полагают в ЕС, направлен на сокращение доходов России от продажи энергоносителей.

В Евросоюзе заявили о вводе автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Ее снизили с 60 до 47,6 доллара за баррель — якобы чтобы привести в соответствие с текущей обстановкой на мировом рынке. Фиксированный ценовой предел на российскую нефть будет на 15% ниже средней рыночной цены, заявили дипломаты ЕС. Ограничение вступит в силу с 3 сентября, к уже действующим контрактам применят 90-дневный переходный период. Утвержденный документ также запретил импорт сделанных из российского сырья нефтепродуктов и ввозимых из других стран, в том числе Чехии. Исключения сделали для Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Борьба с «теневым флотом» и «Северными потоками» В порты и шлюзы Евросоюза запретили вход еще 105 судам, как и перегруз нефти с одного танкера на другой. В ЕС полагают, что таким образом не позволят использовать «теневой флот» России для перевозки сырья и обхода действующих ограничений. Всего Евросоюз ввел рестрикции против более чем 400 таких судов. Впервые санкции коснулись компании, занятой в секторе СПГ. Какой именно — в документе не указали. «ЕС также вводит полный запрет на транзакции, касающиеся „Северных потоков“, в том числе предоставление товаров и услуг, что позволит предотвратить <…> обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов», — указали в заявлении Совета ЕС.

Интересно К введенным ЕС ограничениям присоединилась Великобритания: тоже снизила потолок на российскую нефть, ввела санкции против 21 россиянина, информагентства «Африканская инициатива» и якобы вовлеченного в кибероперации «161‑го Центра подготовки специалистов особого назначения ГРУ». К введенным ЕС ограничениям присоединилась Великобритания: тоже снизила потолок на российскую нефть, ввела санкции против 21 россиянина, информагентства «Африканская инициатива» и якобы вовлеченного в кибероперации «161‑го Центра подготовки специалистов особого назначения ГРУ».

В пакете упомянули и полномасштабные санкции, включающие заморозку активов, запреты на передвижение и предоставление ресурсов, в отношении нефтеперерабатывающего завода в Индии, а также полную блокировку финансовых транзакций, связанных с Белоруссией.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Новые санкции ЕС: как отреагировала Россия Еще до объявления полного списка ограничений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к санкциям и жизни в их условиях. «Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для тех стран, которые к нему присоединяются. Это оружие обоюдоострое», — предупредил он.

Фото: РИА «Новости»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не стал выбирать выражения и назвал европейских чиновников, принявших решение о содержании 18-го пакета, недоумками. В Telegram-канале он подчеркнул, что российская экономика выстоит, а «разгром бандеровского режима продолжится».

Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой. Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Отдельно Медведев прошелся по Урсуле фон дер Ляйен, назвав ее омерзительной старухой за слова об ударе в «сердце военной машины России». «Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

В постоянном представительстве России при Евросоюзе, уточнило РИА «Новости», указали на негативный эффект от санкций для самого объединения.

Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету «пакет» нелегитимных ограничительных мер. <…> Подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС. Заявление постпредства России при ЕС

Дипломаты напомнили, что деньги на подпавшие под санкции «Северные потоки» предоставляли крупные европейские компании как акционеры, что, видимо, бюрократов в Евросоюзе не волнует. «К тому же, газопроводы в настоящее время не могут эксплуатироваться, а у единственной оставшейся нитки „Северного потока — 2“ даже нет соответствующего разрешения регулятора», — подчеркнули в документе. В ЕС, обратили внимание в заявлении, всячески пытались затормозить расследование диверсии на трубопроводах, поэтому санкции против СП и СП-2 выглядят особенно цинично.

Каким будет эффект от новых санкций Евросоюза против России

На Западе, по версии Reuters, сомневаются, что введенный 18-й пакет санкций существенно повлияет на экспорт российской нефти. К тому же, ЕС предстоит убедить присоединиться к ограничению стоимости на российское сырье США, отметила газета The Washington Post.

Директор Института нового общества, автор Telegram-канала «Политэкономия — Колташов» Василий Колташов сказал 360.ru, что Евросоюз мечтает нарушить систему российских поставок, действуя против партнеров страны. «В Индии уже прозвучали какие-то странные заявления о возможном изменении структуры своих закупок — покупать меньше российской нефти или приобретать другую. <…> Китай так себя не ведет», — привел он пример.

Фото: Joerg Boethling via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

У ЕС действительно может получиться, допустил Колташов, снизить продажу российской нефти «в моменте».

«Что касается стратегического влияния, большого, то этого не будет. [Санкции] никак не помешают развитию российской экономики, потому что оно базируется на том, что западная промышленность умирает, а промышленность развивающихся стран — государств Востока, прежде всего, — и наша растет», — сказал собеседник 360.ru. Одновременно с этим перестраивается структура торговли, а Россия использует свои энергоресурсы как базу. При сокращении европейской экономики появляется возможность заменить ее в международной системе разделения труда.