Известный математик дал прогноз о конце СВО: каким будет главное правило миропорядка

2025 год станет концом очередного «имперского цикла», после которого начнется новая фаза, в которой именно Русский мир предложит всей планете совсем иные правила. В таком сценарии убежден известный астролог и исследователь исторических циклов, математик Григорий Кваша.

Что такое «имперский цикл»: теория Кваши При составлении прогнозов ученый опирается и на астрологические расчеты, и на анализ повторяющихся событий прошлого. По его теории, каждое 12-летие можно дробить на три четырехлетия и год так называемой переходной ночи. Весь цикл он сравнивает при этом с сутками.

Так, 2021 год, по мнению Кваши, стал «утром» и временем постановки задач, 2022-й — «днем» и временем, когда началась настоящая битва, на 2023-й выпал «вечер», когда стали проявляться итоги дня, в том числе речь идет о провале контрнаступления Украины.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

Минувший 2024-й, по его логике, соответствовал «ночи». Символически это был «добрый год», убежден Кваша, но прогнозы делал туманные. В силу того, что у ВСУ остро не хватает ресурсов, астролог допускал перемирие и даже разворот украинских военных на столицу страны из-за конфликта президента республики Владимира Зеленского с Валерием Залужным, занимавшим тогда пост главкома украинской армии. Когда закончится СВО? Концом текущей фазы, как считает Кваша, будет 2025-й. Иными словами, речь идет о возможном окончании специальной военной операции. По крайней мере, в этом убежден ученый. И это, как подчеркивает он, станет поворотной точкой для мировой политики, начнется новый «имперский цикл».

«После того как сейчас, в 2025-м, завалятся набок США, все посмотрят на нас. И скажут: „Что ж, давай, Россия, диктуй правила“. Как считать деньги и что такое деньги? Бумажки — доллары или что-то другое? Золото? Нефть? Я сторонник идеи Артура Кларка, который сказал, что деньги — это киловатт-часы. Они особенно хороши, потому что их невозможно скопить», — пояснял эксперт в беседе с KP.RU.

Главное правило, наряду с деньгами, — нельзя воевать. Войн больше не будет. Никогда. Начиная с 2025 года пойдет абсолютное сворачивание войн раз и навсегда. Это произойдет под руководством именно России.

Как будет выглядеть новый миропорядок Будущее мироустройство Кваша описывал с помощью метафоры о разборках в школе, предлагая представить класс, в котором есть восемь хулиганов, терроризирующие всех.

Фото: РИА «Новости»

«И вдруг появляется добрый самбист — он по одному этих хулиганов выводит в коридор и учит уму-разуму. Это та работа, которую делали в разные „имперские циклы“: Англия убрала таких бандитов, как Испания и Франция», — пояснил астролог.

На счету России — вычеркивание такого воинственного народа, как шведы. То же самое она сделала с германским милитаризмом. Кроме нас, на арене остались лишь погрязшие в гордыне США (по-русски говоря, небитые) и Китай, который считает, что всех перехитрил. Григорий Кваша

Таким образом, по мнению Кваши, России придется научить Штаты уму разуму и попутно разобраться с лукавым Китаем. Впрочем, как отмечает РИА «Новости», скептики уже указывали на то, что подобные модели спекулятивны. Но астролог-математик стоит на своем. «Если внимательно изучить прошлое, можно увидеть закономерности, которые подскажут, что произойдет», — отвечает он на выпады критиков.