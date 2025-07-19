19 июля 2025 01:15 Четыре брака, слухи об ориентации и полмиллиона корон. Сергею Звереву — 62 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Дети

Семья

Алла Пугачева

Брак

Ток-шоу

Шоу-бизнес

Артисты

Легендарному стилисту и шоумену Сергею Звереву 19 июля исполнилось 62 года. Биография «звезды в шоке» полна легенд и слухов. О жизненном пути, творчестве и личных драмах короля гламура — в материале 360.ru.

Детство и юность Сергея Зверева Будущий стилист родился в поселке Култук под Иркутском 19 июля 1963 года. Его отец был механизатором, мать — технологом на мясном комбинате. В шесть лет Сережа осиротел — папа погиб в ДТП. Мать вышла второй раз замуж, после чего мальчик вместе с ней, отчимом и старшим братом Александром переехал в Казахстан.

Зверев с детских лет интересовался шитьем, красил мать и подруг. Образование получил в местном ПТУ № 13, причем по трем направлениям: парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер по одежде. Во время учебы участвовал в конкурсах для парикмахеров, завоевывал награды.

Фото: РИА «Новости»

В начале 1980-х отслужил в армии, в Польше. Был членом КПСС. В 1991 году его старший брат умер от астмы в возрасте 29 лет.

Как Зверев стал суперзвездой Амбициозного и способного юношу заметила стилист Долорес Кондрашова и пригласила в Москву. Зверев согласился и начал совершенствоваться в парикмахерском искусстве. В 1998 году стал чемпионом мира и Европы.

Фото: РИА «Новости»

Первой его знаменитой клиенткой оказалась актриса Татьяна Веденеева, от которой о нем узнала широкая публика. Позже были и другие известные люди, в частности, исполнители Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Примадонна предложила ему попробовать себя в качестве певца. Он выпустил песню «Алла» в 2006 году. Позже записал два альбома. Тогда ходили слухи, что для записи треков якобы использовался голос не Зверева, а другого человека.

В том же году он снялся в нескольких фильмах, например, в картине «Папараца» и сериале «Клуб».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Спустя четыре года записал несколько композиций с исполнительницей Еленой Галицыной, спел дуэтом с участницей шоу «Голос» Дианой Шараповой. Он часто появлялся на телевидении в различных реалити- и ток-шоу, становился членом жюри на модных мероприятиях, был директором салонов красоты Celebrity и «Сергей Зверев», но в 2022 году они закрылись из-за повышения затрат в связи с санкциями. Пластические операции Сергея Зверева В новогоднюю ночь 1995 году стилист попал в ДТП, после которого потом сделал первую пластическую операцию. Лицо ему буквально восстанавливали заново. Зверев начал делать макияж, чтобы скрыть шрамы. Он сумел превратить недостатки в свою визитную карточку. Новый образ начал пользоваться популярностью, и Зверев сделал еще несколько хирургических процедур. Любовницы, жены и ориентация Зверева Личная жизнь короля гламура всегда была насыщенной, но при этом покрыта тайной. Макияж и эпатажные образы порождали слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации*, чего Зверев никогда не подтверждал и не опровергал, сохраняя интригу.

Фото: РИА «Новости»

В одно время он значился любовником у своей наставницы Долорес Кондрашовой. В молодости крутил романы с певицей Натальей Ветлицкой. В начале нулевых жил с Александрой Гинзбург, известной как Саша Project. Потом были отношения с певицами Ириной Билык и Паолой, солисткой группы «Блестящие» Юлианной Лукашевой.

О его женах мало информации. О первой известно, что это была племянница госслужащего по имени Елена. Всего он четырежды вступал в брак, но неизменно разводился.

Я четыре раза был в браке официально и несколько раз неофициально. У меня опыт большой. Кстати, все четыре жены так и не вышли после меня замуж. Я говорю им: «Вы че выделываетесь? Давайте выходите замуж». Но после меня сложно. Я даже не про свою красоту сейчас говорю, просто нереально найти второго такого. Сергей Зверев

Конфликт с приемным сыном В 1996 году Зверев усыновил мальчика по имени Сережа. Впервые публика увидела приемного сына стилиста, когда он снимался в реалити-шоу о своей жизни «Полный фэшн».

Фото: Instagram**/sergeyzverev

Потом Зверев-младший появился на телевидении уже во взрослом возрасте, обвинив отца в отсутствии помощи. Шоумен объяснил конфликт тем, что сын только в «кадре так хорохорится», а в реальной жизни — другой человек. Просто «деньги победили», ведь на ТВ ему платили хорошие гонорары, если он говорил, что было нужно организаторам. «В последние годы с подачи то одной женщины, то другой сын Сергея зарабатывал на ток-шоу, обливая грязью отца и свою бабушку, которые его выходили и выкормили. И для Сергея-старшего, и для его старенькой мамы это было страшным ударом», — рассказывала продюсер Лера Тувина.

Зверев заявлял, что не считает ошибкой усыновление Сергея, так как они «спасали умирающего ребенка». Сейчас они не общаются. Интересные факты из биографии Зверева В 2006 году Зверев застраховал свои руки на один миллион долларов. В 2009 году выпустил автобиографическую книгу «Звезда в шоке». В 2019 году вызвал общественный резонанс, когда вышел на одиночный пикет на Красной площади против строительства завода в природоохранной зоне на озере Байкал. Позже стройку прикрыли.

Зверев коллекционирует короны. В 2020 году даже приобрел квартиру, чтобы разместить свои любимые головные уборы.

Фото: РИА «Новости»

У меня около полумиллиона корон. Короны делают постоянно, дарят. Сергей Зверев

В 2021 году Зверев баллотировался в Госдуму от Бурятии от партии «Зеленые». Занял третье место, судился с бурятским избиркомом, но безуспешно. По его словам, он лидировал, а проиграл из-за нечестной игры соперников. Зверев поддерживает спецоперацию. По его словам, если его призовут, то пойдет сражаться. И признался, что у него троих племянников призвали в зону СВО. В начале года шоумен рассказал о гибели сына сестры Андрея, отправившегося добровольцем на поле боя. Чем Сергей Зверев занимается сейчас Король гламура наигрался в шоу-бизнес и стал реже появляться в публичном пространстве, но работу в салоне красоты не забросил. Также он продолжает заниматься музыкой, выступает на частных вечеринках. Зверев уделяет время благотворительности и общественной деятельности, помогает сиротам и онкобольным. Что касается личной жизни, то он и сейчас предпочитает о ней не распространяться. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.