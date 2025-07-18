Сегодня 18:30 Армения планирует выйти из ОДКБ. Безопасность на Кавказе под угрозой? Политолог Любомирский: Армения пойдет на уступки, когда ей потребуется защита РФ 0 0 0 Фото: Учения стран ОДКБ. Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна стремится сделать ставку на иллюзорную модель украинизации — попытаться встроиться в западный пул, обложиться флагами, пообещать реформы, получить помощь и при этом сохранить независимость. Следствие такой стратегии — планируемый выход из Организации Договора о коллективной безопасности. Но нужна ли Западу суверенная Армения?

Армения в ОДКБ Как заявил Пашинян, Армения с большей вероятностью покинет ОДКБ. По его словам, это реальнее, чем то, что страна разморозит свое участие в объединении. «Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем то, что мы разблокируем свое членство в этой организации», — уточнил Пашинян. Он также добавил, что Ереван не стремится к обострению отношений с Москвой. Мол, намерен развивать партнерство, основанное на взаимном уважении. Отношения с российским руководством — президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным — он охарактеризовал как откровенные и доверительные.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Среди прочего Пашинян напомнил о желании Армении присоединиться к Евросоюзу. Правда, этот процесс сопряжен со значительными сложностями, потому что требуется единогласное одобрение всех государств — членов ЕС, а также полное соответствие Армении критериям объединения. Интересно, что в последнее время встречи Пашиняна с высокопоставленными чиновниками Евросоюза стали постоянной практикой. Всего несколько дней назад глава армянского правительства снова посетил Брюссель, где провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Оба выразили «удовлетворение» принятием Ереваном закона, запускающего процесс присоединения Армении к ЕС.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Тотальная зависимость от России По большому счету заявления Пашиняна не более чем просто слова, направленные на внутреннюю аудиторию. В принципе, после развала Советского Союза все армянские политики только тем и занимались, что пытались набрать себе очки путем нагнетания истерии внутри страны. Ранее это были националистические лозунги, потом мифы о восстановлении Великой Армении времен царя Тиграна. Но после того как Азербайджан забрал Нагорный Карабах, Пашинян оказался в ситуации, когда нужна новая повестка. И вот ее нашли. Мол, никто не помог, мы бедные и несчастные, сейчас бросимся на грудь европейцам — и нам все дадут. Нарратив не сильно отличается от украинского, который тоже господствует с 1991 года. Но есть и существенная разница: Украина — большая страна с обильными ресурсами, за нее Запад реально вступился, заметил в разговоре с 360.ru политолог доцент РГСУ Андрей Иванов.

Армения просто никому не интересна. Тем более географически она расположена очень уязвимо, не граничит с Европой. С Турцией и Азербайджаном плохие отношения. Самодостаточного производства нет, природных ресурсов — тоже. Единственный способ армянской экономике не задохнуться — сохранить нить торговли с Россией через Грузию. Кстати, сейчас у нас на полках много армянских продовольственных товаров. Это только благодаря участию в ЕАЭС. Армения тотально зависит от России экономически и от партнеров по Евразийскому союзу. При этом с ней не сработает принцип «свято место пусто не бывает». Андрей Иванов

Если уйдет Россия, то никто не придет, и Армения фактически окажется в блокаде. Пашинян не может этого не понимать. Но и других способов удерживать власть, кроме как сводить с ума свой народ, у него просто нет. Все армянские руководители так делали. Поэтому стоит Москве позвать Пашиняна, как он приедет договариваться. И будет говорить исключительно об общей исторической судьбе и стратегическом партнерстве.

Фото: Учения стран ОДКБ, 2023 год. Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Надо признать ошибки До прихода Пашиняна Армения была вполне сильной страной. Но сейчас развалена армия, потерян значимый для страны Карабах, поддержка сексуальных меньшинств… Несмотря на это, Пашинян все еще премьер. На самом деле это показывает силу «оранжевых» технологий в относительно молодых странах. Например, тех, что образовались после распада СССР. Бывший соцлагерь состоит именно из таких, где еще не сформировались элиты, где нет давних традиций государственности. Где легко манипуляциями поставить предателя национальных интересов во главе, рассказал 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Именно так действуют структуры Сороса по всему миру? — Связи окружения Пашиняна со структурами Сороса прослеживаются просто поиском в интернете. Но публично об этом не говорят, люди не интересуются. Результат — Армения разгромлена, как на поле боя, так и политически. Причем разгромлена исключительно изнутри. Проигранная война с Азербайджаном, где армяне практически бросили соотечественников, — следствие предательской политики Пашиняна.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Вроде бы все удобно объяснить: снова западные технологии, снова Сорос, снова манипуляции. А как так вышло? Ведь долгое время народ России считал Армению наиболее близкой после Белоруссии. — Встречный вопрос. Стало меньше армян в России? Армянского бизнеса, чиновников? Друзей, родственников, знакомых? Где они были, когда их страна выбирала предателя национальных интересов? Рычагов влияния у России на соседние страны очень много. И денег, и людей не меньше, а то и больше, чем у западных структур. Вопрос в их использовании. Если мы теряем влияние в близкой нам стране — а Армения точно ближе по менталитету, чем тот же Азербайджан или Таджикистан, — значит, что-то делаем не так. Надо признать это, понять ошибки и менять подход. — Теперь, после фактически войны с Армянской апостольской церковью и публичными намерениями выхода из ОДКБ, Армения стала для России не менее враждебной, чем Азербайджан? — Только Ильхам Алиев, хоть и кланяется Западу, но служит туркам и идее создания тюркского мира. Пашинян абсолютно идентичен Зеленскому, Майе Санду, главам прибалтийских стран и другим не менее жалким персонажам. Для них свой народ — расходный материал. При первых же проблемах им обеспечено теплое место в Париже или Лондоне, чтобы ни происходило в их странах и с их согражданами. — Как изменится подход России к работе с ближайшими странами? И что собирается делать армянское общество? — Для них поражение в Карабахе — национальное унижение, к которому добавилась публичная вражда с Церковью. Запад все устраивает, нас — нет. Перемены должны быть.

Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Шансы Армении в НАТО Надо понимать, что НАТО не готов брать Армению под серьезную военную опеку и размещать там значительные силы. Даже Франция, которая активно налаживает военные контакты с Ереваном в новом формате, способна разместить лишь десятки военнослужащих, максимум 100 человек. И конечно, Франция не готова действовать в рамках НАТО. Не стоит забывать, что Турция — член НАТО, такой же, как Франция, а в военном плане, возможно, даже более ценный для США союзник. Поэтому конфликт с Турцией, которая поддерживает Азербайджан, делает размещение войск Североатлантического альянса в Армении скорее символическим жестом в отношении России, чем реальной военной мерой, заявил 360.ru политолог Юрий Любомирский.

Даже размещение французских войск не создает в долгосрочной перспективе серьезной стратегической угрозы для России на Кавказе. Более того, противостояние Армении с Азербайджаном, которое никуда не денется, даже если попытаются заключить сделку, будет вынуждать Ереван искать покровительства у Москвы. Даже при наличии войск НАТО в сложной ситуации Ереван продолжит торговаться с Москвой. Россия сохраняет в Армении серьезные экономические позиции, страна остается для нее интересной. Как бы армянская сторона ни пыталась давить, она будет идти на уступки, когда потребуется защита. Юрий Любомирский

Однако, добавил политолог, объективно Армения для России не ключевая опорная точка на Южном Кавказе. Есть более перспективное сотрудничество с Грузией, которая идет на контакт, представляет больший экономический интерес и проводит более гибкую политику, учась на ошибках соседа. Россия в целом ничего не теряет. Напротив, приобретает ценный опыт — как не стоит поступать, как нужно диверсифицировать политику в Закавказье, грамотно учитывать свои интересы и не класть все яйца в одну корзину. Опыт — это всегда лучше, и то, что нас не ломает, делает сильнее.