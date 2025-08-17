17 августа 2025 00:10 Никиту Преснякова опять развели. Куда сбежала жена старшего внука Пугачевой 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

После переезда в США жизнь Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, как и у многих релокантов пошла под откос. От природных пожаров сгорел дом, музыкальный талант не оценили, а красавица-жена сбежала на родину. Как золотой мальчик потерял деньги и супругу — в материале 360.ru.

Переезд Преснякова в США Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вслед за звездной бабушкой покинул Россию в 2022 году. Если на родине он уже заработал славу актера, снявшись в трех частях мегапопулярной новогодней комедии «Елки» и сыграв в мюзикле «Безымянная звезда» в Губернском театре у Сергея Безрукова, то в Америке все пришлось начать с нуля.

Пресняков взял псевдоним Nick Pres и попытался продолжить музыкальную карьеру с группой Neonica Project. Он также участвовал в съемках клипов для местных звезд, вроде Билли Рея Сайруса и Долли Партон. Однако особых успехов не достиг. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что стремление к американской мечте было ошибкой. «Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось. Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером», — сказал он. За что на Никиту Преснякова подали в суд? Гастролируя по США с «Ночью хитов нулевых», Пресняков нарушил авторские права. Семья автора песни «На заре» Олега Парастаева заявила, что не давала согласия на исполнение кавера.

«Мы приветствуем переработку и исполнение „На заре“. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе», — заявила вдова Ирина Парастаева.

Не в восторге от исполнения Пресняковым бессмертной «Люби меня, люби» остался солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов. Правда, устраивать разбирательства он не стал — все равно оригинал лучше любых перепевок.

Больших денег парень не заработал. В 2024 году билеты на его программу стоили от 55 до 550 долларов, что по американским меркам не так уж и много. В то же время его некогда успешная фирма-дистрибьютор уличных тренажеров «Нико спорт» в России стала убыточной. По итогам 2023 году она ушла в минус на миллион рублей, хотя за год до этого принесла 10,5 миллиона. Предприниматель Олег Кацуба через суд потребовал от компании 2,3 миллиона рублей. Жена Преснякова Компанией Пресняков управлял вместе с женой, Аленой Красновой. По документам именно она числилась гендиректором. Девушка родилась в 1997 году, на шесть лет позже мужа, в семье успешного бизнесмена, училась в Англии и России, до встречи с внуком Пугачевой прославилась как блогер и модель.

Пара познакомилась в Истре, когда Красновой исполнилось 17 лет. Примадонна подарила внуку дачу, по соседству с которой обосновалась семья его будущей избранницы. Пара впервые вышла в свет на премьере фильма «Корпоратив», затем произошло расставание, воссоединение и свадьба 27 июля 2017 года. Регистрация прошла в столичном загсе, банкет устроили в «Барвихе». На праздник пришел весь цвет отечественной эстрады, от членов семьи жениха до четы Юдашкиных. Молодые поселились там же, в Истре, в доме Пугачевой. Но в 2022 году жене Преснякова пришлось переехать вслед за ним за океан. Почему внук Пугачевой решил развестись? В 2024 году появились слухи о разводе внука Пугачевой. Их запустил бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты. Леонид Дзюник Продюсер

В соцсетях появилась информация, что Краснова не выдержала жизни в США и вернулась в Россию. Владимир Пресняков подтвердил поездку невестки в Москву, но, по его словам, Никита тоже там был — на родине они отметили годовщину свадьбы. Затем нарушил молчание сам брошенный муж.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это все время берется?!» — заявил Пресняков в соцсетях.

Через год история повторилась. Но теперь, кажется, все серьезно. Краснова уехала в Москву, ее муж — на отдых в Испанию. Их последнее совместное фото вышло в соцсетях в 2023 году. Что произошло с домом Преснякова в Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе семья жила в шикарных апартаментах, подаренных Пугачевой. Преснякову вообще, по словам Дзюника, всегда много помогали — то мать, то отец, то бабушка. Поэтому не приходилось особо напрягаться. Однако ситуация изменилась, примадонна живет на чемоданах, ее дочь чуть не попала под отмену, у отца растут двое детей. А жена не привыкла к раю в шалаше.

«Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы», — объяснил продюсер. К тому же «шалаш» сгорел. Недвижимость Преснякова в Калифорнии оказалась в эпицентре природных пожаров 2024 года. Музыкант заявил, что целый район исчез в огне, семье пришлось эвакуироваться. Его дом, по словам знакомых, тоже превратился в пепел.