Сами мы не местные. Кто из сбежавших россиян стал погорельцем в Калифорнии

На юге Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары. По последним подсчетам, сумма урона от них может перешагнуть за 250 миллиардов долларов. В Лос-Анджелесе в руины превратились более 12 тысяч домов. В числе пострадавших от разгула огненной стихии оказались и российские звезды.

Илья Лагутенко потерял коттедж в Биг-Роке Больше всего досталось лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко. Он лишился дорогущего дома в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом.

«Скромный» одноэтажный коттедж площадью 204 квадратных метра музыкант приобрел еще в 2018 году за 2,8 миллиона долларов. Около 500 тысяч он выплатил сразу, а оставшуюся сумму, по данным «Октагона», взял в кредит в банке Morgan Stanley.

Фото: РИА «Новости»

В доме у Лагутенко с видом на океан, закаты и восходы было три спальни и четыре ванных комнаты. В объявлении при продаже коттедж назвали идеальным вариантом для «представителей креативного класса».

Биг-Рок попал в зону обязательной эвакуации после начала пожаров. По информации на 12 января, все здания в этом населенном пункте оказались либо полностью сгоревшими, либо поврежденными огнем.

Фото: Capt. Johnny Chau / Global Look Press

Впрочем, бездомным Лагутенко стал, так сказать, только наполовину. Известно, что у него имеется недвижимость и в Лос-Анджелесе. Этот дом не попал в зону бедствия и уцелел. Никаких публичных комментариев по поводу случившегося артист пока не давал.

Интересно По данным компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, ущерб от пожаров в Калифорнии может составлять около 250-275 миллиардов долларов. Такую информацию 14 января опубликовала The Washington Post. По данным компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, ущерб от пожаров в Калифорнии может составлять около 250-275 миллиардов долларов. Такую информацию 14 января опубликовала The Washington Post.

Алексей Воробьев и его особняк в Голливуд-Хиллз Живущий в Лос-Анджелесе уже около 10 лет певец Алексей Воробьев до последнего не хотел эвакуироваться из своего особняка, но пожарные в итоге не оставили ему выбора — на сборы дали четыре часа.

Артист взял микрофон, гитару, скрипку, несколько камер, своего корги Моцарта и уехал в отель на побережье. Все происходящее Воробьев назвал абсолютной катастрофой, хотя его дом как раз остался цел.

Фото: РИА «Новости»

На виллу певец вернулся уже через два дня. Поскольку все перипетии он активно освещал в соцсетях, реакция на его злоключения последовала и на родине. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев посоветовал Воробьеву возвращаться в Россию.

«Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева… Голливудское жилье под угрозой, сама „фабрика грез“ охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — заявил депутат.

Фото: Michael Ho Wai Lee / Global Look Press

Воробьев в ответ на это заметил, что обязательно воспользуется советом уезжать в места прохладней Калифорнии, и также признался, что реакция земляков на события его огорчила. «Печально только, что на родине вместо того, чтобы порадоваться за тех, кто уцелел, многие, в том числе депутаты, стали злорадствовать и писать, что нечего было уезжать», — отрезал он. Особняк Воробьев стоит несколько миллионов долларов. Приобрести его артист смог благодаря съемкам в нескольких американских сериалах. По соседству с ним живет известный актер Рами Малек.

Фото: Jon Putman / Global Look Press

Данила Поперечный* на «тревожных» чемоданах Без жилья из-за пожаров может остаться семья комика Данилы Поперечного*. О подготовке к эвакуации в конце прошлой недели сообщила его супруга Полина Чистякова. «„Тревожные“ чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Все еще в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», — написала она в своем Telegram 9 января.

На следующий день Чистякова призналась, что смогла на какое-то время выдохнуть и даже решила, что все-таки пронесло, но через пару часов очень близко к их дому вспыхнул холм, и огонь распространился очень быстро.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«Еще один соседний район эвакуировали, наш все еще на грани. Пока с нашей улицы никто не уехал — машины соседей стоят на месте. Сегодня я была уверена на 85%, что мы уедем, но пока сигнала так и не поступило», — добавила жена юмориста. Также Чистякова с сожалением сообщила, что на днях снова ожидается сильный ветер, который только усугубляет ситуацию. А дождь обещают только в пятницу, 17 января, но в этом никто не уверен.

«Короче, тут все пока хреново. <…> В причинах этого всего я уже тоже не уверена. Не понимаю, как в Рождество и Новый год, когда тут были салюты, а у всех на участках стояли электрические штуки, ничего не произошло. А тут столько пожаров разом?» — поинтересовалась она.

Фото: Capt. Johnny Chau/Keystone Press Agency / Global Look Press

К слову, в соцсетях ломают голову над теми же вопросами и, конечно, не обошлось без конспирологических теорий. По одной из них, виновником бедствия стал рэпер и продюсер Пи Дидди, который просто хотел уничтожить все доказательства по своему скандальному делу. По другой — леса подожгли «оружием направленной энергии», которое якобы уничтожает все, кроме растений. Додумались американские пользователи даже до вмешательства инопланетян.

Фото: Rik6666 / Visual Press Agency / Global Look Press

Никита Пресняков впал в депрессию Уехавший в Штаты два года назад внук Аллы Пугачевой рассказал, что ему пришлось срочно эвакуироваться из Лос-Анджелеса. Пост об этом появился в его Instagram** 12 января. О том, что стало с его жильем, Никита Пресняков не сообщил, но признался, что все равно очень переживает из-за происходящего. Даже, кажется, впадает в депрессию.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

«Это, конечно, жесть какая-то. Живу в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствую депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез», — посетовал он.

Пожалейте тех, кто потерял свои дома в этом безумии. Никита Пресняков

Рита Дакота и ее муж спаслись чудом Недавно переехавшая в Калифорнию Рита Дакота жила всего в квартале от одного из мощных очагов возгорания.

В своем блоге она опубликовала вид на горящие дома из своего окна и сообщила, что смогла уехать с мужем 7 января.

Фото: Соцсети Риты Дакоты

По словам Дакоты, в действительности все обстоит очень жутко: из-за сильного ветра пламя распространяется быстрее, чем его успевают тушить. «Сгорели наш любимый пляж, наше любимое кафе, каньон, куда мы ходили на хайкинг, наш любимый музей Гетти и тысячи домов. Мы каким-то чудом сели в самолет до Бали в этот самый день и узнали обо всем уже на борту. Бог нас бережет. Это точно», — поделилась певица.

* Данила Поперечный признан иноагентом в России. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.