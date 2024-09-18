Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся

«Насколько я понимаю, он был женат и уже разведен. Слышал об этом в отношении Никиты», — заявил он.

До этого Алла Пугачева рассказала, почему ее внук расстался с прошлой избранницей — Аидой Калиевой, с которой встречался до появления Красновой. По словам знаменитой бабушки, юноша пытался построить отношения с этой девушкой, но не сумел. Также певица заявила, что ее внук будет с женой Аленой до самой старости и готов пройти с ней все трудности.

Ранее мать Никиты Преснякова, певица Кристина Орбакайте рассказала о трудной ситуации, в которую попал ее сын после отъезда из России в США. По ее словам, в чужой стране ему, как и другой молодежи, «досталось». Артист начал карьеру с нуля в другом государстве.