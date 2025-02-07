Голливудская мечта разбилась. Внук Пугачевой бедствует в США, уезжать точно стоило?

В поисках хорошей жизни внук Пугачевой Никита Пресняков сбежал в США. Но голливудской мечте не суждено было сбыться. Мечты молодого музыканта разбились о суровую реальность: американская публика не оценила его фамилию, а разрушительные пожары лишили дома. Сейчас внук Аллы Борисовны погряз в долгах, семья пытается ему помогать, но ситуация складывается не радужная.

Не впечатлил Америку В США Никита уехал в 2022 году вместе с женой Аленой Красновой. Там он сменил имя на Nick Pres и начал строить музыкальную карьеру. Начало было не суперуспешным. Громкий дебют за океаном закончился провалом: новый музыкальный коллектив так и не удалось создать. «В Америке у него ничего не получается. А дальше что? Ну вот что его ждет дальше? Пойдет работать в „Макдоналдс“? Конечно же, он не пойдет. Я думаю, что это все случилось потому, что нет движения. Все остановилось. Одна бабушка Никиты носится, как стрекоза, не зная, где приткнуться», — рассуждал продюсер Сергей Дзюник в интервью «Аргументам и фактам». Продюсер считал, что для успеха в США нужно быть «человеком другого плана». Даже в России Преснякову не удалось достичь такой же популярности, как у его бабушки, дедушки, отца и матери. Он не смог даже приблизиться к уровню своих близких. По словам Дзюника, русский менталитет, в котором воспитывался Пресняков-младший, далек от американской действительности.

Фото: РИА «Новости»

Пресняков попал в число звездных погорельцев Разрушительные пожары в Калифорнии затронули и семью Преснякова. Музыкант оказался в центре событий. Концерты пришлось отменить, а его семье — срочно эвакуироваться, взяв только самое необходимое. «Это, конечно, жесть какая-то. Живу в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствую депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез», — делился Пресняков в соцсетях.

Фото: РИА «Новости»

После случившегося родственники старались помогать семье. Кристина Орбакайте, например, делилась деньгами от продажи билетов в России. Алла Пугачева тоже подключилась к поддержке. Даже бабушка Елена Преснякова, которая раньше жаловалась на недостаток общения с внуком, стала поддерживать его финансово, хотя несколькими месяцами ранее она жаловалась, что они почти не переписываются. Теперь ситуация изменилась. Помимо бытовых проблем, появились сложности с бизнесом. Компания «Нико Спорт», которая занималась установкой спортивных площадок и которую Никита Пресняков развивал вместе с женой Аленой, сейчас на грани банкротства. В 2023 году она принесла миллионный убыток, хотя в 2022-м выручка была 10,5 миллиона рублей. Большинство процессов компании приостановлено. Пресняков был амбассадором проекта и вложил в него деньги, а его жена руководила компанией. Пресняков же все время пытался показать, что все хорошо: публиковал фото из дорогих ресторанов в соцсетях. Но в действительности его дела продолжали быть довольно печальными: счета за жилье росли, появились проблемы со здоровьем, которые вместе с реабилитацией после болезни ЖКТ сильно ударили по финансам.

Фото: РИА «Новости»

Скандал из-за авторских прав Пытаясь заработать денег, Пресняков начал выступать с хитами российских артистов на концертах для эмигрантов. Он играл в барах и ночных клубах, исполняя кавер-версии популярных песен 2000-х годов. Его тур по городам США назывался «Ночь хитов нулевых». Однако это не осталось незамеченным: семья Олега Парастаева, автора легендарной песни «На заре», публично заявила о нарушении авторских прав. «Мы приветствуем переработку и исполнение. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — говорила вдова музыканта.

Фото: РИА «Новости»

Как Пресняков совсем скатился Недавно в СМИ появилась информация о его долге в 140 тысяч рублей, что для шоу-бизнеса кажется небольшой суммой, но для нынешней ситуации это тревожный знак. Чтобы поправить дела, Пресняков решил продать недвижимость, выставив на торги дачу на берегу Истры, которую ему подарила бабушка. Изначально ее оценили в 300 миллионов рублей, но даже после скидки в 100 миллионов покупателей пока не нашлось. Ранее музыкант мог стать владельцем недвижимости в США стоимостью около 225 миллионов рублей — еще одного подарка от Пугачевой. Однако после недавних пожаров в Калифорнии судьба этого актива под вопросом. «Никита остался без денег, помогают мама и бабушка. Жалко парня, не везет ему в последнее время», — рассказывал журналист Максим Донской сайту Popcake. До бегства из России у Преснякова была стабильная карьера: его группа создавала саундтреки к сериалам, он снимался в проектах и работал в Губернском театре. Сейчас же наследник Примадонны готов исполнять песни Леонида Агутина, но такие концерты не пользуются большим спросом — людям интереснее новая музыка.

Фото: РИА «Новости»

Пока не известно, чем будет заниматься сын Кристины Орбакайте дальше. Некоторые думают, что он вернется на родину. Но большинство считают это маловероятным, потому что Орбакайте недавно заявила, что больше не будет выступать в России, даже на частных мероприятиях. Пресняков тоже говорил, что не собирается возвращаться и хочет жить в США.