На грани банкротства. На внука Пугачевой подали в суд

Внук Пугачевой и его жена Алена получили иск на 2,3 млн

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от предпринимателя Олега Кацубы против жены Никиты Преснякова Алены Красновой. Об этом журналистка Алена Мартынова сообщила в своем Telegram-канале .

Кацуба требует через суд с Красновой 2,3 миллиона рублей. Торговый дом «Нико спорт», где жена Преснякова числится в должности гендиректора, выступает в деле третьим лицом.

Мартынова рассказала, что Кацуба был бизнес-партнером звездной пары. Других подробностей по судебному делу она не раскрывала.

Внук Пугачевой сбежал в США в поисках лучшей жизни, однако голливудская мечта не сбылась. Американская публика не приняла его звездную фамилию, а пожары оставили без дома.

Также появились сложности с бизнесом. Пресняков вместе с женой развивал «Нико Спорт», занимавшийся установкой спортивных площадок. Сейчас компания на грани банкротства.

В 2022 году выручка «Нико Спорт» была 10,5 миллиона рублей, спустя год она принесла миллионный убыток. Большинство процессов бизнеса пришлось приостановить. Пресняков являлся амбассадором проекта, а его жена взяла на себя управление компанией.