Отказывается уезжать из России. Внуки Пугачевой в пух и прах разругались из-за политики

Фото: Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте и внуком Никитой Пресняковым перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве / РИА «Новости»

Семью Аллы Пугачевой разбросало по всему миру. Сама певица сейчас на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте — в США. В 2022 году туда же переехал и старший внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков.

Тем не менее один из членов знаменитой семьи продолжает жить в России. Дени Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте и миллионера Руслана Байсарова, работает в Москве и не собирается покидать родную страну.

По словам знакомых знаменитого семейства, в последнее время отношения между родственниками стали напряженными. Дени и Никита почти не общаются из-за разных взглядов на мировые события.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве. С мамой Кристиной тоже практически не общается», — рассказал знакомый звездной семьи изданию POPCAKE.

Орбакайте проявляет чудеса дипломатии, находя время для общения с каждым сыном по отдельности.