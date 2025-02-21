Отказывается уезжать из России. Внуки Пугачевой в пух и прах разругались из-за политики
Семью Аллы Пугачевой разбросало по всему миру. Сама певица сейчас на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте — в США. В 2022 году туда же переехал и старший внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков.
Тем не менее один из членов знаменитой семьи продолжает жить в России. Дени Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте и миллионера Руслана Байсарова, работает в Москве и не собирается покидать родную страну.
По словам знакомых знаменитого семейства, в последнее время отношения между родственниками стали напряженными. Дени и Никита почти не общаются из-за разных взглядов на мировые события.
«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве. С мамой Кристиной тоже практически не общается», — рассказал знакомый звездной семьи изданию POPCAKE.
Орбакайте проявляет чудеса дипломатии, находя время для общения с каждым сыном по отдельности.
При этом Дени с радостью поддерживает отношения со своей младшей сестрой Клавдией. Она родилась в браке Орбакайте с американским бизнесменом Михаилом Земцовым и благодаря отцу имеет гражданство США.
Девочка не виновата, что уехала с мамой. Она тоже очень любит своих старших братьев.
Знакомый звездной семьи
Родители Дени развелись в 2003 году, когда ему было 5 лет. В 11 лет он стал причиной громкого судебного разбирательства. Кристина тогда вышла замуж за американца Михаила Земцова, и Байсаров боялся, что она заберет сына в США. В итоге родители договорились, что Дени останется жить в Москве.
Но не так все гладко у Преснякова. В поисках лучшей жизни он сбежал в США, однако голливудской мечте не суждено было сбыться: американская публика не приняла его фамилию, а разрушительные пожары лишили дома. Внук Пугачевой оказался в долгах, и семья всячески пытается помочь отпрыску, но ситуация складывается не лучшим образом.