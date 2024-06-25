Пугачева высказалась о расставании внука Преснякова с возлюбленной
Пугачева заявила, что внук Никита и его избранница не сумели построить отношения
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков разорвал отношения со своей избранницей Аидой Калиевой. Примадонна кратко прокомментировала их расставание, сообщил сайт popcake.tv.
«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», — заявила Пугачева.
Сейчас Пресняков женат на Алене Красновой. По его словам, они будут вместе до самой старости. Он готов пройти с супругой все трудности.
Однако ранее внук Примадонны состоял в отношениях с девушкой по имени Аида. Он повстречал ее в Америке. Пара не скрывала свой роман. Они вместе ездили в путешествия, встречались с друзьями и отдыхали.
Пресняков даже познакомил Калиеву со своей знаменитой бабушкой, что подтверждало его серьезные намерения по отношению к избраннице. Однако сохранить любовь они не смогли.
В мае внук Пугачевой приезжал в Россию одним днем. Он планировал продать дом Примадонны в Бережках по заниженной цене.