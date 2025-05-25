От «Чучела» до отмены. Как Кристина Орбакайте построила карьеру и сбежала в США

Певица Кристина Орбакайте уехала из России задолго до событий на Украине, но все равно попала в немилость публики. Причем невзлюбили звезду по обе стороны баррикад. Как живет и на чем зарабатывает знаменитость, выяснил 360.ru.

Кто отец Кристины Орбакайте Девочка родилась 25 мая 1971 года в Москве. Ее отец — артист цирка Миколас Орбакас. Детство и школьные годы он провел в Литве, затем переехал в Москву, поступив на курс клоунады и речевого жанра в эстрадно-цирковое училище.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

С будущей женой, начинающей певицей Аллой Пугачевой, познакомился, когда она пришла по объявлению на прослушивание. На гастролях цирка они сблизились, а когда вернулись, девушка сделала ему предложение. Брак распался через два года после рождения дочери на фоне постоянных гастролей Пугачевой и алкоголизма Орбакаса. Развод происходил на глазах маленькой дочери, она запомнила сцену, ставшую поворотной. Семья уже получила двухкомнатную квартиру, но жила бедно. Мать несколько месяцев откладывала на кроличью шапку для дочери. Когда собрала 25 рублей, вручила деньги мужу и отправила в магазин, но он все пропил и вернулся домой через три дня с сильным запахом перегара.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Любопытно, что отчество Кристины — Эдмундовна. Это связано с литовскими традициями — полное имя ее родителя звучит как Миколас Эдмундас. Кроме того, фамилия певицы отличается от отцовской, потому что в Литве к фамилии девочки добавляются суффиксы -айт, -ут, -ют и окончание –е. Как Орбакайте получила роль в «Чучеле» До семи лет Орбакайте жила то в Литве, то в России, курсируя между бабушками и дедушками. Затем поступила в английскую спецшколу в Москве, занялась игрой на фортепиано и пением в хоре. В первом классе появилась на телевидении, спев «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки».

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кроме музыки Орбакайте занималась танцами — год обучалась классическому балету, но оставила его из-за неподходящих физических данных. Выступала с танцевальным коллективом «Рецитал» и балетом «Тодес». В 1984 году исполнила главную роль в «Чучеле» Ролана Быкова. Фильм вызвал скандал. Во-первых, автор затронул щекотливую тему буллинга, выставил советских детей в невыгодном свете. Во-вторых, зрителей смутил выбор актрисы — дочь Пугачевой, которая была из певческой, а не актерской среды. Сначала Орбакайте не понравилась Быкову, он видел в роли шестиклассницы Лены Бессольцевой актрису Наталью Ковалеву. К тому же режиссеру не хотелось возиться с ребенком без актерского опыта. Но потом он передумал, утвердил ее и приступил к долгим прослушиваниям потенциальных дедушек. В итоге тандем сложился с Юрием Никулиным.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

На съемочной площадке, по словам Орбакайте, стояла очень нервная обстановка. Многие отснятые сцены уходили в брак, однажды даже пришлось переснять сцену, где ее героиня была еще с волосами, а актрису уже обрили. Помогала ли Пугачева Орбакайте Девочка снова сосредоточилась на музыке. Первое время знаменитая мать старалась не вмешиваться, рассказала хореограф Алла Духова. Она познакомилась с Орбакайте, когда той исполнилось 15 лет, затем позвала выступить на сольном концерте балета «Тодес» в Риге — это стало дебютом певицы, на тот момент ее репертуар состоял всего из пяти песен.

Первое время Кристина делала абсолютно все сама, ей Алла Борисовна не помогала. Первые шаги, она как будто присматривалась. Мудрость такая — стоит помогать или не стоит. Алла Духова Хореограф

Пугачева не приехала, для нее концерт сняли на видео. Пересмотрев его несколько раз примадонна отругала Духову за то, что та «задвинула» ее дочь, и занялась раскруткой наследницы. Ранний брак С первым мужем Орбакайте познакомилась в 15 лет. Владимир Пресняков, всего на два года старше ее, к тому времени уже был известным артистом и разъезжал по гастролям. Благословение Пугачевой он получил при необычных обстоятельствах — когда затащил ее дочь в поезд и увез в Запорожье. Примадонна приехала, пристально посмотрела ему в глаза и так же молча уехала. По возвращении в Москву молодые начали жить вместе. «Он действительно меня вырастил, он был для меня и братом, и мужем, и отцом. Он очень много для меня сделал. Я безумно ему благодарна. Если бы не было Володи в моей жизни, я просто не знаю, что со мной бы было», — вспоминала Орбакайте.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Через три года у них родился сын. Пресняков пропадал на гастролях, а жена сидела дома, потом возобновила карьеру — участвовала в съемках фильма «Гардемарины, вперед!». Оба тянули одеяло на себя, ругались, и союз распался. Как Орбакайте стала женой Руслана Байсарова Большую драму принес в жизнь Орбакайте союз с бизнесменом Русланом Байсаровым. С самого начала все пошло не так — ради певицы он бросил другую женщину, но ей тоже не стал верным мужем. Бизнесмен сильно ревновал и избивал Орбакайте. Однажды напал на нее в гримерке ночного клуба «Кристалл» на глазах Духовой, а в другой раз на презентации альбома сломал ей нос так, что пришлось делать пластическую операцию.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Певица ушла только после того, как известная модель родила от Байсарова ребенка. На этом страсти не закончились — в 2009 году бывший супруг выкрал у нее общего сына. Стороны судились, интересы Байсарова защищал звездный адвокат Александр Добровинский — тот же, что спустя много лет работал с бывшим мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. В итоге мальчик жил на две семьи. Роман Орбакайте с Авраамом Руссо В 2002 году вышел совместный клип на песню «Просто любить тебя», записанную в дуэте с Авраамом Руссо. Артисты выглядели в кадре так органично, что поклонники заподозрили их в романе. Позже армянский певец признался — подозрения не напрасны.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Теплые отношения, дружеские отношения. Да, я не отказываюсь, могли эти отношения перерасти в более серьезное, могли», — сказал он. Пугачева даже вызвала продюсера Иосифа Пригожина к себе и потребовала, чтобы он не допустил появления третьего внука — от Руссо. Но жизнь сложилась иначе, в Америке оба певца познакомились с будущими супругами. Как Орбакайте сбежала в США На дне рождения композитора Игоря Николаева в Майами в 2004 году Орбакайте познакомилась с бизнесменом Михаилом Земцовым, который стал ее первым официальным и третьим фактическим супругом. Он жил в США, владел стоматологической клиникой, потом риелторским бизнесом.

Фото: Alexander Polyakov/Russian Look / www.globallookpress.com

Влюбленные жили на две страны, в 2005 году поженились и через семь лет родили дочь. Девочка говорит на русском, английском и испанском, поет с диапазоном в три октавы — больше, чем у матери. Орбакайте окончательно обосновалась в Америке зимой 2023 года. Отмена концертов Орбакайте После событий февраля 2022 года Орбакайте оказалась в трудной ситуации. С одной стороны, ее мать и отчим Максим Галкин* раскритиковали действия властей и сбежали в Израиль, с другой — певицу давно невзлюбили на Украине, в 2017 году ей даже пришлось отменить концерт в Киеве из-за угрозы безопасности. Хотя сама певица не замечена в антироссийских высказываниях, на родине сорвался ее тур по Сибири. Усидеть на двух стульях не удалось. В конце 2024 года Орбакайте отказалась выступать на российских корпоративах, объяснив это политической ситуацией, затем вдвое снизила гонорар. Власти Латвии запретили ей въезд в страну. * Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.