360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Не только «Маленькая Вера». Как сложилась судьба 63-летней Натальи Негоды

    Фото: РИА «Новости»

    Наталья Негода, которой 12 ноября исполняется 63 года, запомнилась большинству как исполнительница главной роли в скандальном советском фильме «Маленькая Вера». Однако у актрисы есть и другие значимые роли.

    «Завтра была война»: зачатки раскрепощенности

    «Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной!» — шокирует идейную старшеклассницу Искру Полякову подруга Зина Коваленко в книге Бориса Васильева «Завтра была война».

    На экране образ красивой и легкомысленной, хоть и довольно правильной Зины в 1987 году воплотила Наталья Негода. И, глядя на яркую, улыбчивую, пластичную девушку, легко веришь в то, что в ее будущем, несмотря на сложные времена, — много любви и чувственности.

    Актрису открыл режиссер Юрий Кара. Фильм по роману Васильева о поколении, чья юность пришлась на годы репрессий и Великой Отечественной войны, стал для Кары дипломной работой при выпуске из ВГИКа.

    Скриншот фильма «Завтра была война»
    Фото: Скриншот фильма «Завтра была война»/Публичное достояние

    Бюджет картины был минимальным, задействовали таких же выпускников театральных вузов. Негода окончила Школу-студию МХАТ и тогда только начинала работать в московском ТЮЗе. Видимо, режиссер увидел в ней зачатки дерзкой харизматичности, которая в полной мере раскрылась год спустя в «Маленькой Вере».

    Кстати, сцена из «Завтра была война», в которой Зина раздевается до трусов перед зеркалом и танцует, была довольно смелой даже для перестроечных времен.

    Самая яркая роль: из комсомолки в секс-символы

    В «Маленькой Вере» год спустя Негода показала зрителям куда больше. Это был первый советский фильм с незацензурированной интимной сценой. После выхода картину посмотрели 55 миллионов человек.

    Двадцатипятилетняя актриса, сыгравшая раскованную выпускницу школы, не только получила несколько наград, но и стала секс-символом как на родине, так и за рубежом. Парни о ней мечтали, девушки старательно копировали созданный ею образ Веры.

    Скриншот фильма «Маленькая Вера»
    Фото: Скриншот фильма «Маленькая Вера»/Публичное достояние

    Журнал «Советский экран» признал Негоду лучшей актрисой 1988 года. Она первой в СССР появилась на обложке американского журнала Playboy.

    Тогда никто не мог подумать, что вскоре Наталью ждет длительный карьерный спад. Ее следующая работа — в трагикомедии «В городе Сочи темные ночи» — показалась зрителям слабой. А уже в начале 1990-х Негода вышла замуж и эмигрировала в США, где снималась мало, только ради заработка.

    Скриншот фильма «Маленькая Вера»
    Фото: Скриншот фильма «Маленькая Вера»/Публичное достояние

    Долгое время актриса вообще не появлялась ни на экранах, ни в России. В конце нулевых она развелась, вернулась в Москву и приняла предложение сыграть главную роль в драме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан» (2009).

    Библиотекарша с разбитым сердцем

    Как и «Маленькая Вера» (где герои не только влюблялись, но и переживали экзистенциальный кризис и даже умирали), фильм пронизан безысходностью. Только теперь Негода предстала в роли полной противоположности Веры — скучной бедной библиотекарши Екатерины.

    По сюжету она влюбляется в бывшего зека, но тот уходит к ее подруге, повергая Екатерину в отчаяние и заставляя пересмотреть свои ценности. Все это происходит в депрессивном шахтерском городке.

    Скриншот фильма «Бубен, барабан»
    Фото: Скриншот фильма «Бубен, барабан»/Публичное достояние

    Критики высоко оценили камбэк Негоды, отметив ее работу премиями «Золотой орел» и «Белый слон» за лучшую женскую роль. Сама картина и ее создатель удостоились еще нескольких призов и премий.

    Отзывы простых зрителей противоречивы. Кто-то высоко оценил идею, давящую атмосферу и мрачную эстетику фильма, а кто-то назвал диалоги косноязычными, поступки героев — неубедительными, а финал — притянутым за уши.

    После громкого возвращения Негода исполнила еще одну более или менее заметную роль — в фильме «Ван Гоги» Сергея Ливнева (2018). После этого ее карьера вновь затормозилась. Актриса выбрала непубличный образ жизни, редко дает интервью и не посещает массовых мероприятий. Мужа и детей у нее нет.

    Читайте также

    Отец «Кыси» и «Интердевочки». Книги, фильмы и скандалы Владимира Кунина

    Писатель, драматург, сценарист Владимир Кунин

    От секс-символа перестройки к трем разрушенным бракам: какие секреты хранит Андрей Соколов

    Dmitry Golubovich/Russian Look

    Через годы и тюрьму. Как сын Высоцкого стал лучшим другом Ефремова

    Pavel Kashaev

    «Мы бы все сдохли от помоев». Как сложилась жизнь Маленькой Веры после скандальной славы

    Russian Look

    Бразилец отомстил Netflix за Иисуса-гея и сбежал в Россию. Его жизнь здесь устроилась — но теперь все изменится

    Могла стать Гурченко, но выбрала другую роль. Как жила и почему ушла Татьяна Конюхова

    Две конфеты на могиле: с Лидией Федосеевой-Шукшиной простились по-ленинградски

    Дочь Брюса Уиллиса вступилась за отца после слухов о его беспомощности

    Никита Михалков попал в антироссийскую базу War and sanctions ГУР Украины

    «Вы никогда не будете артистом». Как Юрий Комиссаров доказал обратное и отдал сцене 62 года

    Скриншот телеспектакля «Эхо» (1984)

    Брутальный телохранитель Дэниэла Рэдклиффа свел с ума поклонниц артиста

    Народного артиста РСФСР Юрия Каюрова похоронили на Троекуровском кладбище