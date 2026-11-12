Сегодня 06:00 Не только «Маленькая Вера». Как сложилась судьба 63-летней Натальи Негоды Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Наталья Негода, которой 12 ноября исполняется 63 года, запомнилась большинству как исполнительница главной роли в скандальном советском фильме «Маленькая Вера». Однако у актрисы есть и другие значимые роли.

«Завтра была война»: зачатки раскрепощенности

«Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной!» — шокирует идейную старшеклассницу Искру Полякову подруга Зина Коваленко в книге Бориса Васильева «Завтра была война». На экране образ красивой и легкомысленной, хоть и довольно правильной Зины в 1987 году воплотила Наталья Негода. И, глядя на яркую, улыбчивую, пластичную девушку, легко веришь в то, что в ее будущем, несмотря на сложные времена, — много любви и чувственности. Актрису открыл режиссер Юрий Кара. Фильм по роману Васильева о поколении, чья юность пришлась на годы репрессий и Великой Отечественной войны, стал для Кары дипломной работой при выпуске из ВГИКа.

Фото: Скриншот фильма «Завтра была война» / Публичное достояние

Бюджет картины был минимальным, задействовали таких же выпускников театральных вузов. Негода окончила Школу-студию МХАТ и тогда только начинала работать в московском ТЮЗе. Видимо, режиссер увидел в ней зачатки дерзкой харизматичности, которая в полной мере раскрылась год спустя в «Маленькой Вере».

Кстати, сцена из «Завтра была война», в которой Зина раздевается до трусов перед зеркалом и танцует, была довольно смелой даже для перестроечных времен.

Самая яркая роль: из комсомолки в секс-символы

В «Маленькой Вере» год спустя Негода показала зрителям куда больше. Это был первый советский фильм с незацензурированной интимной сценой. После выхода картину посмотрели 55 миллионов человек. Двадцатипятилетняя актриса, сыгравшая раскованную выпускницу школы, не только получила несколько наград, но и стала секс-символом как на родине, так и за рубежом. Парни о ней мечтали, девушки старательно копировали созданный ею образ Веры.

Фото: Скриншот фильма «Маленькая Вера» / Публичное достояние

Журнал «Советский экран» признал Негоду лучшей актрисой 1988 года. Она первой в СССР появилась на обложке американского журнала Playboy. Тогда никто не мог подумать, что вскоре Наталью ждет длительный карьерный спад. Ее следующая работа — в трагикомедии «В городе Сочи темные ночи» — показалась зрителям слабой. А уже в начале 1990-х Негода вышла замуж и эмигрировала в США, где снималась мало, только ради заработка.

Фото: Скриншот фильма «Маленькая Вера» / Публичное достояние

Долгое время актриса вообще не появлялась ни на экранах, ни в России. В конце нулевых она развелась, вернулась в Москву и приняла предложение сыграть главную роль в драме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан» (2009).

Библиотекарша с разбитым сердцем

Как и «Маленькая Вера» (где герои не только влюблялись, но и переживали экзистенциальный кризис и даже умирали), фильм пронизан безысходностью. Только теперь Негода предстала в роли полной противоположности Веры — скучной бедной библиотекарши Екатерины. По сюжету она влюбляется в бывшего зека, но тот уходит к ее подруге, повергая Екатерину в отчаяние и заставляя пересмотреть свои ценности. Все это происходит в депрессивном шахтерском городке.

Фото: Скриншот фильма «Бубен, барабан» / Публичное достояние

Критики высоко оценили камбэк Негоды, отметив ее работу премиями «Золотой орел» и «Белый слон» за лучшую женскую роль. Сама картина и ее создатель удостоились еще нескольких призов и премий. Отзывы простых зрителей противоречивы. Кто-то высоко оценил идею, давящую атмосферу и мрачную эстетику фильма, а кто-то назвал диалоги косноязычными, поступки героев — неубедительными, а финал — притянутым за уши. После громкого возвращения Негода исполнила еще одну более или менее заметную роль — в фильме «Ван Гоги» Сергея Ливнева (2018). После этого ее карьера вновь затормозилась. Актриса выбрала непубличный образ жизни, редко дает интервью и не посещает массовых мероприятий. Мужа и детей у нее нет.