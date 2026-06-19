19 июня 2026 00:49 Отец «Кыси» и «Интердевочки». Книги, фильмы и скандалы Владимира Кунина 0 0 0 Фото: Писатель, драматург, сценарист Владимир Кунин / Википедия Культура

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Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения писателя Владимира Кунина. Именно он познакомил всех с невероятным котом Мартыном, рассказал историю интердевочки Тани Зайцевой, как добраться из Одессы до Хайфы на яхте, а из Германии в Россию — с помощью танка. А еще оставил невероятную автобиографию, в которой до сих пор непонятно, что правда, а что вымысел.

Триумф «Интердевочки» Имя Владимира Кунина прогремело на всю страну после выхода фильма «Интердевочка» в 1989 году. Собственно, тогда прославились все причастные: и режиссер Петр Тодоровский, и, само-собой, исполнительница главной роли Елена Яковлева. Это был первый советский фильм о непростой судьбе женщины низкой социальной ответственности. За год до выхода кино повесть Кунина напечатали в журнале «Аврора». Первое название было довольно откровенным — «Проститутка», но редакция отказалась брать в работу текст с таким заголовком. Тогда писатель заменил его на «Фрекен Танька», а потом и вовсе поставил эвфемизм «интердевочка» — его предложил редактор.

Фото: Елена Яковлева в роли Тани Зайцевой, кадр из х/ф «Интердевочка», 1989 год / «ВКонтакте»

История понравилась — тогда в стране как раз была мода на скандальные откровения на табуированные темы. К тому же у Кунина все было рассказано живо, хорошим и легким языком, так что тираж журнала тут же раскупили. Было понятно, что киноистория соберет еще больше зрителей, так что писатель быстро написал сценарий и передал его Мире Тодоровской, а уж та уговорила мужа. Ожидания оправдались в полной мере: в кинотеатры стояли очереди, за год фильм посмотрели 40 миллионов зрителей. И это при том, что в кадре практически не было обнаженной натуры, разве что Сима-Гулливер в исполнении Ирины Розановой разок показала грудь.

Интересно В «Интердевочке» снялась целая плеяда знаменитых советских киноактеров. Помимо Яковлевой проституток сыграли звезда фильма «Курьер» Анастасия Немоляева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова. Также в фильме появились Всеволод Шиловский и Зиновий Гердт, а еще полюбившийся зрителями после картины «Мираж» Мартиньш Вилсонс.

Биография Кунина Кунин был вовсе не новичок в кино: по его повести еще в 1967 году сняли «Хронику пикирующего бомбардировщика» с трогательным молодым Олегом Далем. Еще были фильмы «Воздухоплаватель» о тяжелоатлете и пионере авиации Иване Заикине, история дальнобойщиков «Трое на шоссе», «Старшина».

Фото: Кадр их х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика», 1967 год / «ВКонтакте»

Да и как писатель вполне состоялся: к тому времени издал сборники рассказов, повести. На волне успеха Кунин щедро раздавал интервью и рассказывал, как в варшавском «Гранд-отеле» насмотрелся на валютных проституток, а после даже четыре месяца работал в спецгруппе по валютным операциям и надзору за иностранцами — изучал фактуру. Да это еще что — вся биография Кунина оказалась полна приключений. Начать с того, что он родился 19 июня 1927 года в творческой семье: отец, Владимир Фейнберг, работал кинорежиссером. Мать, Беатриса Кунина, и ее сестра служили актрисами. Жили все, в том числе и старшее поколение Куниных, в одной квартире в Ленинграде. Мать будущего писателя умерла в первые месяцы блокады, а сам Владимир во время эвакуации в Среднюю Азию потерялся. У него украли документы и парень попал в детский дом. Бежал, примкнул к банде беспризорников, участвовал в вооруженных налетах. Однажды Кунина все-таки поймали и арестовали по обвинению в убийстве сторожа склада.

Фото: Улица блокадного Ленинграда после артобстрела. Виктор Барановский / РИА «Новости»

Затем двое в штатском предложили юному арестанту «искупить вину» и направили в школу НКВД под руководством заслуженного мастера спорта СССР, альпиниста Михаила Погребецкого. Он тренировал подростков-уголовников, которых потом планировали забросить в тыл врага, но после расстрела первой группы школу расформировали. При этом Кунин утверждал, что его команда все же устраивала диверсии в Карпатах. Потом парни попали в фильтрационный лагерь, а оттуда — на волю. Затем были военно-авиационная школа, отчисление, институт физкультуры и звание мастера спорта по акробатике.

Фото: Звено советских истребителей пролетает над Ленинградом / РИА «Новости»

Кунин устроился акробатом в цирк и проработал там около шести лет, пока не сорвался с высоты. Карьера на манеже была окончена. Пока в больнице приходил в себя после тяжелых травм, написал несколько рассказов. Их опубликовали в журнале «Советский цирк» и пригласили туда корреспондентом. Так началась его литературная деятельность. Начали выходить отдельные книги. Стал писать сценарии по своим повестям. Фильмы «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Старшина» принесли Кунину премию Ленинского комсомола и Государственную премию СССР.

Фото: Кадр из х/ф / «ВКонтакте»

Провал «Сволочей» Вскоре после развала СССР писатель эмигрировал в Германию и с 1994 года обосновался в Мюнхине. Создал множество радиоспектаклей для радиостанции «Свобода», причем всегда вовремя сдавал тексты и идеально выверял хронометраж. Продолжал писать книги и их расхватывали русскоязычные читатели во всех уголках мира. Впрочем, переводили его тоже немало. Повести «Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа!», «Русские на Мариенплац», сериал о брутальном русском коте Мартыне-Кысе — все они читались на одном дыхании, вызывая и смех, и невольные слезы. А еще было понятно, что автор искренне любит своих героев и вытаскивает их, назло всякой логике, из любых неприятностей. Но, как оказалось, не всегда. В 2003 году Кунин написал повесть «Сволочи». Там рассказывалось о детях-диверсантах, которых НКВД готовило во время Великой Отечественной войны. Писатель в юности и сам прошел такую школу, помните? Спустя три года после первого издания на большие экраны вышел фильм по книге. Реклама утверждала, что он основан на реальных событиях.

Фото: Кадр их к/ф «Сволочи», 2006 год / «ВКонтакте»

Правда, в день премьеры режиссер картины Александр Атанесян заявил, что весь сюжет — художественный вымысел. Но разъяренные историки и сотрудники спецслужб потребовали проверить архивы и выяснить, где и когда формировали подобные отряды. Перетрясли все документы не только в России, но и в бывших союзных республиках. И ничего не нашли. Да, дети были членами партизанских отрядов — вспомните хоть пионеров-героев. Пускали под откос вражеские поезда, минировали дороги, собирали информацию, даже в боях принимали участие. Но это были частные случаи, а не результаты целенаправленной военной подготовки.

Интересно А вот у гитлеровцев диверсионная школа для несовершеннолетних была, и не одна. Детвору с оккупированных территорий СССР сбивали в отряды и учили прыгать с парашютом, подрывному делу, правилам ведения разведки. Часть готовили как «спящих» агентов для длительного оседания в советском тылу.

По ходу разбирательства выяснилось, что сам писатель никогда в армии не служил. В Центральном архиве Министерства обороны нашли данные, что Кунин с декабря 1944 по декабрь 1946 года в качестве курсанта сменил три военно-авиационные школы. Отовсюду его отчислили по причине неуспеваемости и плохой дисциплины. Также оказалось, что Погребецкий, который якобы готовил юных уголовников и самого Кунина к подрывной деятельности, на самом деле во время войны занимался обучением горных стрелков и тому есть немало свидетелей. Кроме того, прославленный альпинист никогда не имел никакого отношения к НКВД.

Фото: Альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, первовосходитель на пик Хан-Тенгри, организатор украинского альпинизма, действительный член Всесоюзного географического общества, врач Михаил Погребецкий / Википедия

Скандал явно вышел за рамки пиара. Кунин пытался оправдываться, настаивал, что с 1943 по 1952 год проходил службу в армии, но кроме своих слов ничего предъявить не смог. В конце концов он сообщил, что его сценарий был «от первой и до последней буквы переписан режиссером фильма». А свой роман вдруг назвал сочинением «мистико-фантастического толка». «Все придумано!» — поставил точку писатель. Но было уже поздно. Ураган гнева вчерашних читателей так сильно сказались на здоровье Кунина, что он девять месяцев не мог вернуться к работе. А потом обострилось онкологическое заболевание. В феврале 2011 года отца «Интердевочки» и «Кыси» не стало. Его прах похоронен на кладбище в Мюнхене.