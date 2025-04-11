Через годы и тюрьму. Как сын Высоцкого стал лучшим другом Ефремова

Верным другом скандального актера Михаила Ефремова уже долгие годы Никита Высоцкий. Именно он привез его домой после освобождения из колонии и защитил от надоедливых журналистов. 360.ru разобрался в переплетениях судеб двух артистов.

Семья Никиты Высоцкого Никита Высоцкий родился 8 августа 1964 года в Москве, его родители — бард Владимир Высоцкий и его вторая жена, актриса Людмила Абрамова. Они познакомились в Ленинграде на съемках фильма «713-й просит посадку», за девять лет совместной жизни родили два сына — Аркадия и Никиту.

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Младший окончил школу в Тушине, год проработал на заводе и поступил в Школу-студию МХАТ. В 1986 году отправился на службу, играл в Театре Советской Армии и «Современнике-2». После демобилизации создал Московский маленький театр, но из-за финансовых трудностей закрыл его. Затем возглавил Государственный культурный центра-музей Владимира Высоцкого, учредил благотворительный фонд имени отца, занялся преподаванием в Московском государственном институте культуры и мастерской Николая Скорика. В актерском портфолио Высоцкого-младшего 27 художественных фильмов и сериалов, в том числе «Дежа вю», «Тесты для настоящих мужчин», «Слушатель», «Дом солнца», «Безопасность» и «Союз спасения. Время гнева». В качестве режиссера снял «Любовь Советского Союза», выступил сценаристом картины «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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Свою личную жизнь Высоцкий держит в тайне. Известно только, что у него было несколько браков. Всего у артиста три сына и дочь. Дружба Высоцкого с Ефремовым Впервые они встретились в детстве, на спектакле «Синяя птица», как утверждает Высоцкий. Ефремов же говорил, что ходил с ним в детский сад Литфонда. Сблизились они лишь в Школе-студии МХАТ, когда Ефремов перешел на второй курс, а Высоцкий только поступил. Ефремов тогда водил группы новеньких, так называемые «десятки», по аудиториям и знакомил с педагогами, а некоторых приглашал домой. Среди этих первокурсников и оказался его будущий соратник.

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Потом Ефремов ушел в армию, а Высоцкий продолжил учиться под руководством его родителей. Кроме того, с Никитой училась первая любовь призывника — Наталья Негода. Через два года Ефремов демобилизовался и восстановился на учебе.

Ефремов с товарищами поставили спектакль по роману Юрия Карловича Олеши «Зависть» и пригласили в него Высоцкого, но премьера прошла без него — выпускника забрали в армию. Когда почти через год он вернулся домой на побывку, друг разыскал его и предложил перевестись на службу в Москву. Он договорился о приеме Высоцкого в театр «Современник-2» и отвел ему две главные роли в спектаклях «Седьмой подвиг Геракла» и «Пощечина». Началось плотное сотрудничество, друзья вместе работали и выпивали. Причем, как сказал в одном из интервью Высоцкий, периодически «заносило» обоих.

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Актеры породнились настолько, что Высоцкий даже крестил дочь Ефремова от Софьи Кругликовой Веру, которой сейчас 20 лет. В день выхода артиста по УДО, 9 апреля, она приехала в Плотниковый переулок и выпроводила журналистов из подъезда своего отца. Затем на защиту артиста встал его друг. Скандальное возвращение Ефремова домой Высоцкий привез Ефремова в московскую квартиру, где он отбывал домашний арест. Десятки журналистов дежурили возле дома. Когда артист вышел из машины, они обступили его, поэтому бывшему заключенному пришлось дать краткий комментарий.

Настойчивость телевизионщиков не понравилась Высоцкому. Ккорреспондент Telegram-канала Shot припомнил Ефремову обещание устроить «чудовищную движуху». На это его друг чуть не выбил телефон. «Я могу и в дыню съездить», — сказал Высоцкий. В истории со смертельной аварией на Смоленской площади он встал на сторону Ефремова. Высоцкий одним из первых приехал на место ДТП, потом выступил в суде в качестве свидетеля стороны защиты. При подготовке к кассации вместе с актером Александром Домогаровым написал открытое письмо и собрал подписи деятелей культуры, а после вынесения приговора ездил к товарищу в исправительную колонию № 4 в белгородском поселке Алексеевка.