29 октября 2025 17:55 От секс-символа перестройки к трем разрушенным бракам: какие секреты хранит Андрей Соколов 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Режиссер

Фильмы

Спектакль

Театры

Брак

Актеры

Провокационный фильм «Маленькая Вера» сделал Андрея Соколова настоящей звездой и секс-символом перестройки. Это звание актер подтверждал бесконечными интрижками: в 29 лет он даже закрутил роман с 53-летней Мариной Влади — последней женой Владимира Высоцкого. И эти отношения чуть не стоили ему жизни.

«Из всех щелей рвалось желание быть первым» Родителями будущего актера были московские инженеры. Когда Соколову было 13, они развелись, и отец обзавелся новой семьей. Андрей рано стал самостоятельным — еще будучи подростком он устроился на работу на завод и получил квалификацию слесаря-сантехника третьего разряда. Несмотря на полученную рабочую специальность, парень тяготел к творчеству: увлекся бальными танцами, и даже занимал призовые места, но все успехи перечеркнул его рост и широкие плечи: преподаватели посчитали, что с таким телосложением он стал неподходящим танцором для работы в паре.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Я был вполне адекватным ребенком, за исключением двух периодов. Лет в 13–14 из всех щелей рвалось желание быть первым, выделиться любыми способами», — отмечал артист. После школы Соколов решил пойти по стопам родителей и поступил в авиационно-технологический институт на инженера-механика по производству летательных аппаратов. «Диплом был на хорошем уровне, и мне предлагали идти дальше, защищаться, оставаться в институте. Но я уже сознавал, что это далеко не мое», — признавался он. После выпуска Соколов поработал пару недель в НИИ «Автопром», а в дальнейшем побывал грузчиком, успеть потрудиться лаборантом, таксистом и сторожем. Все это время он испытывал жгучую страсть к театру и в 23 года поступил в Щукинское училище.

Фото: РИА «Новости»

«Маленькая Вера»: шок публики и первый успех Уже на первом курсе красивого и талантливого парня приметили ассистенты режиссеров. Виталий Макаров одобрил его кандидатуру для роли в мюзикле «Она с метлой, он в черной шляпе», а потом на пробы его пригласила второй режиссер фильма «Маленькая Вера». Роль соблазнителя в провокационной картине мгновенно изменила всю жизнь Соколова. Революционная для советского кинематографа постельная сцена между ним и Натальей Негодой вызвала шок у консервативной публики и одновременно прославила актеров. Исполнительница главной роли рассказывала, что скандальную сцену скопировали с одного из фильмов итальянского режиссера.

Мы эту сцену полностью слямзили у [Бернардо] Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича. Помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии. Наталья Негода

Несмотря на невероятную популярность, Соколов справился с испытанием медными трубами и не подхватил звездную болезнь. Он продолжил учиться в Щукинском училище и даже отказывался от зарубежных фестивалей, чтобы не пропускать занятия.

Фото: РИА «Новости»

После вуза артист оказался в труппе «Ленкома», где он играл в легендарных спектаклях «Юнона и Авось» и «Гамлет». Актеру было недостаточно двух ролей, он мечтал о большем. В погоне за мечтой Соколов пошел на высшие режиссерские курсы, получил дополнительное образование и начал снимать кино. «Это как в айкидо — старался трансформировать энергию в работу», — подчеркивал он.

Громкие романы Из-за амплуа ловеласа Соколову часто приписывали романы с самыми красивыми женщинами. Многие зрители считали, что актер встречается с исполнительницей главной роли «Маленькой Веры» — Негодой, но сам артист опровергал подобные слухи.

Честно признаться, я не видел Наташу лет 20, а может и 30. Впервые после этого мы встретились на передаче „Привет, Андрей“. Выглядит она просто фантастически. Андрей Соколов

Российские зрители верили, что Соколову удалось покорить сердца Патрисии Каас, Марины Влади и Марии Голубкиной. Подлила масла в огонь и Вера Сотникова, признавшаяся в в чувствах к коллеге по фильму «Охота на сутенера». «Я полюбила его. Мы были такие красивые, классные. Надо было нас вместе больше снимать в те годы… Он мог реально стать моим мужем. Не сошлось», — рассказывала она. Соколов при этом сдержанно комментировал отношения с женщинами, отмечал, что по юности «всякое бывает». «Было бы странно, если, посмотрев на меня, вы решили, что у меня не случалось романов. Были, и слава Богу», — лаконично говорил актер.

В театральной среде ходили слухи, что у Соколова были отношения с дочерью легендарного режиссера «Ленкома»Александрой Захаровой. Судачили, что Марк Захаров собирался выдать дочку за актера, но до этого не дошло.

Фото: РИА «Новости»

Приписывали артисту и роман с музой и последней супругой Владимира Высоцкого Мариной Влади, которой на момент отношений было уже за 50. По слухам, однажды в гостинице, где они проводили вместе время, начался пожар. И Соколов едва не сгорел. Получилось так, что актер отлучился из номера и увидел паникующих бегущих людей, а через несколько минут отель уже был охвачен огнем. Прибывшие спасатели чудом вызволили Влади. Правда это или нет — вопрос. Но такую версию событий представляла ранее «Экспресс газета».

Позже Влади призналась, что огонь уничтожил несколько шуб, которые ей подарил Высоцкий. Впрочем отношения у них по итогу так и не сложились, но они продолжали дружить. В 2015 году артист рьяно защищал ее от нападок прессы за то, что она выставила на аукцион вещи, связанные с покойным мужем.

Фото: РИА «Новости»

Другой громкий роман, по слухам, Соколов закрутил с француженкой Патрисией Каас. 5-tv.ru писал, как в 1993 году актер приехал во Францию вместе со спектаклем «Игра в жмурики», и на премьеру пришла известная певица. На банкете звезды познакомились, а затем их общение переросло в нечто большее. Слухи о романе подтвердил отец Соколова Алексей. «Андрей приходил ко мне советоваться — стоит ему жениться на Каас или нет. „Смотри сам“, — ответил я сыну. Они могли бы стать красивой парой. Но уж больно они разные», — сообщил он. Сами артисты при этом новости о романе никак не подтверждали.

Фото: РИА «Новости»

Разрушенные браки И хотя личная жизнь у Соколова была, как видим, весьма бурная, назвать ее счастливой довольно сложно. Первые два брака артиста развалились. Каждый причем не продержался и года. О женах известно очень мало. В открытых источниках можно найти информацию, что первую супругу звали Ирина. После развода с ней он женился на модели Евгении Гусевой. После двух неудачных опытов семейной жизни Соколов решился на третий брачный союз. Избранницей стала модель Ольга Попова. Причем девушка была младше его на 26 лет. В 2010 году она родила Соколову дочь. Говорят, артист очень любил Попову, считал ее очень понимающей и терпеливой.

«Если видит или чувствует, что Андрюша в своих мыслях, то никогда не станет его беспокоить. Большинство женщин нетерпеливы, как и я сама, начинают теребить мужей, и тем самым только больше их раздражают», — отмечала подруга семьи Анастасия Леонова.

Фото: РИА «Новости»

Так или иначе, но в 2015 году пара все равно рассталась. По словам Соколова, случилось так, что на каком-то этапе они поняли, что у каждого своя жизнь, но отношения надо сохранять ради дочери. «Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину, но рад, что нам удалось удержаться на краю и не перейти черту невозврата», — говорил он. К дочери Соколов относится с теплотой и старается оградить ее от внимания прессы. Вопреки стараниям отца, девочка, напротив, не против публичности и уже снималась в клипе. Да и сам артист продолжает вести активную жизнь: играет в кино, преподает, занимается благотворительностью. За свою карьеру он успел побывать руководителем театра «Монолог XXI век», снять фильмы и даже выпустить несколько книг. А в 2020 году даже принял участие в шоу «Танцы со звездами» в паре с Екатериной Осиповой.