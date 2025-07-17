Сегодня 18:14 Умер Юрий Кара. За что все полюбили режиссера фильма «Завтра была война» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Знаменитости

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Кинорежиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет. Зрители знают его по легендарным картинам «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита». 360.ru вспомнил яркие факты биографии и выяснил, от чего умер кинодеятель и что известно о последних днях его жизни.

Как умер Юрий Кара Режиссер скончался в среду, 16 июля, в Ялте. Причиной смерти стал повторный инфаркт. Ранее кинодеятель пережил два инфаркта: один произошел в прошлом году, второй — в феврале текущего. Весной Кара сообщил прессе, что вернулся домой после госпитализации и намерен всерьез заняться здоровьем. «Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — говорил режиссер. Вечером 16 июля Каре стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи сразу поместили пациента в реанимацию. Однако его сердце не справилось, и режиссер скончался около 22:00. Сейчас тело находится в морге в Ялте. Родственники собираются транспортировать его в Москву. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Фото: РИА «Новости»

Из инженера-физика в режиссеры — биография Юрия Кары Он родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (современный Донецк). Впервые задумался о кино в 14 лет, когда попал в театр на спектакль по произведению Михаила Булгакова. Но судьба была предрешена: мальчик успешно отучился в физико-математической школе. После нее Кара поступил в Московский институт стали и сплавов и получил диплом инженера. Затем Юрий работал инженером-радиофизиком в Донецке. Получил звание кандидата физико-математических наук. Но сердце, которое предало его так рано, все равно тяготело к творчеству. Будучи студентом, Кара руководил институтским вокально-инструментальным ансамблем. Затем он узнал, что его товарищ, тоже физик, поступил во МХАТ, и тоже решил изменить свою судьбу. В 1982 году будущий режиссер поступил во ВГИК. Конкурс был большой — всего шесть мест, и те заранее распределили между учениками мастера. Но один из них показал себя не очень хорошо, а Кара вовремя собрался и впечатлил экзаменационную комиссию.

Фото: РИА «Новости»

За что любят режиссера Юрия Кару Первый успех пришел к Каре в годы ВГИКа. Сначала он снял короткометражку «Скамейка», но тогда новичку посоветовали присмотреться к драматическому жанру. Будущий режиссер прислушался. Его дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева 1987 года покорила критиков и зрителей. Ее перевели и продали в 48 странах и отметили на кинопремии «Ника». Однако сначала картину хотели запретить. Вмешался Армен Медведев и спас ленту. «Завтра была война» рассказывает историю подростков, которые оказались на пороге войны 1941 года. Они впервые делают выбор между человечностью и партийным порядком, переживают трагедию прощания со школьной подругой. В фильме приняли участие Нина Русланова, Сергей Никоненко, Вера Алентова, Ирина Чериченко, Юлия Тархова, Родион Овчинников и другие. Автором сценария выступил сам Борис Васильев.

Фото: Кадр из фильма «Завтра была война» Юрия Кары / РИА «Новости»

В 1988 году Кара снял фильм «Воры в законе», который получил «Премию трех К» на одесском кинофестивале «Золотой Дюк». Также он создал следующие картины: «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным»;

«Я — кукла»;

«Интересные мужчины»;

«Королев» и другие. В 1993-м экранизировал роман своего любимого писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Неудачи с фильмом начались еще на этапе съемок в Судаке. Режиссера как будто преследовал злой рок: погода постоянно портилась, актеры уходили, члены команды попадали в аварии. Тогда Кара понял, что снимать надо, как завещал автор, в Израиле, и добился финансирования.

Фото: Анна Самохина в фильме «Воры в законе» Юрия Кары

Но и после окончания работы над проектом картина лежала в столе 18 лет — из-за споров продюсеров и наследников писателя. Еще одним камнем преткновения была длина фильма — режиссерская версия составила три часа 27 минут, а продюсеры требовали урезать до двух. Однако это было невозможно, так как терялись важные для повествования сцены. В итоге укороченную картину показали в закрытом формате в 2006 году, а широкому зрителю удалось увидеть ее лишь через пять лет. Последними работами Кары были фильмы 2010-го «Гамлет XXI века» и «Главный» 2015-го. В 2024 году Юрий появился в кино как актер: он сыграл преподавателя социологии Михеева в ленте «Азбука Морзе» режиссера Оксаны Харламовой. В 2005-м Кара стал заслуженным деятелем искусств России. Также он имел орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: Николай Бурляев и Михаил Ульянов в фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кары / РИА «Новости»

В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. Концерт организовала Гильдия ﻿режиссеров Союза кинематографистов России. Политические взгляды Юрия Кары В феврале 2012 года Кара поддержал Владимира Путина на выборах президента России. В марте 2014-го режиссер поддержал присоединение Крыма, а в 2022 году — начало специальной военной операции. Личная жизнь Юрия Кары Кинодеятелю повезло встретить любовь всей жизни. Ею стала женщина не из творческой сферы по имени Ирина. Она тоже родом из Донецка. Они познакомились в студенчестве и сразу поженились. Ирина оставалась с Карой, когда он был вынужден жить на два города. Позднее семья перебралась в столицу. Юрий оставался верен Ирине до самой смерти. У пары родилась дочь Юлия. Она сыграла роль Офелии в картине отца «Гамлет XXI века».