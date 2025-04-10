Михаил Ефремов вышел на свободу. Что дальше

После 4,5 года заключения за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вышел на свободу. Дома его встретили близкие, а коллеги уже ждут артиста на съемочной площадке. Сам он решил сначала поправить здоровье и пообещал больше не прикасаться к спиртному. О том, чем теперь займется звезда, — в материале 360.ru.

За что посадили Михаила Ефремова Авария на Садовом кольце произошла 8 июня 2020 года. Актер сел пьяным за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем пострадавшей машины курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Фото: РИА «Новости»

В организме Ефремова нашли 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. Расследование показало, что актер гнал на скорости 75 километров в час при разрешенных 60. Свернув на Смоленскую площадь, он не справился с управлением. Приговор Ефремову за смертельное ДТП О желании Ефремова выйти по УДО заговорили почти сразу после его заключения. В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, но Мосгорсуд сократил срок на полгода. Без УДО Ефремов должен был освободиться 26 января 2028 года с учетом трех месяцев под домашним арестом.

По закону актер мог подать на УДО, отбыв половину срока. То и дело появлялись слухи о том, что он воспользуется этим правом. В 2023 году Ефремов просил заменить лишение свободы на принудительные работы, но потом отозвал прошение. Позже в суд поступило ходатайство об освобождении. Выход Ефремова едва не сорвался из-за нареканий от администрации колонии. Появились слухи, что у него нашли смартфон, а в интернет слили запись его звонка другу с обещанием устроить «чудовищную движуху». В марте 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова из ИК № 4. Выход Ефремова по УДО В квартире артиста в Плотниковом переулке сделали ремонт. В день освобождения, 9 апреля, у дома столпились журналисты. Сначала приехала его младшая дочь, затем жена Софья Кругликова и он сам. Ефремова привез актер, кинорежиссер и давний друг Никита Высоцкий.

Ребят, чувствую себя не очень. <…> Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего. Михаил Ефремов

На суде Ефремов покаялся и пообещал отказаться от алкоголя. Но жизнь бывшего арестанта и так не станет прежней в ближайшие три года. По условиям УДО в течение трех дней ему нужно встать на учет в районный отдел уголовно-исполнительной инспекции на Октябрьской улице и раз в месяц приходить отмечаться. Ему запрещено менять место жительства, уезжать из города без специального разрешения, в течение трех лет садиться за руль даже на съемочной площадке. Планы на жизнь В белгородской колонии Ефремов зарабатывал вшиванием молний, правда, часть зарплаты отдавал страховой компании — по две-три тысячи в месяц при общем долге 756 тысяч рублей. На ларек у него оставалась половина получки. В общей сложности за 4,5 года артист накопил около 235 тысяч рублей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Он также участвовал в общественной жизни и умудрялся продолжать карьеру. В колонии Ефремов снял фильм «Евангелие от Федора», озвучил гимнастику, написал пьесы и сценарии. На воле Ефремова дожидались коллеги. Высоцкий с самого начала поддерживал друга и первым приехал на место аварии. Решение суда выпустить его по УДО он, конечно, одобрил.

Он сидел без малого пять лет. Поэтому, на мой взгляд, это разумно. И потом, его никто не амнистировал, никто не простил. Это условно-досрочное освобождение. Это вполне оправданное и правильное решение. Никита Высоцкий Кинорежиссер

Первым делом актер пройдет лечение. В застенках он жаловался на хроническую обструктивную болезнь легких, астму, диабет, проблемы с речью и психикой. По внешнему виду в день освобождения стало ясно, что это не блеф — за 4,5 года в колонии здоровье пошатнулось. Он сгорбился и с трудом шел по улице. Карьера Ефремова после колонии До судьбоносной аварии актер участвовал в нескольких проектах. Он начал сниматься в сериале «Вампиры средней полосы», но потом его роль отдали Юрию Стоянову. После ареста также вышли фильмы «Вратарь Галактики», «Конек-Горбунок» и сериал «Полет» с участием Ефремова. Спектакли артиста в «Современнике», в которых он участвовал как актер и режиссер, исключили из репертуара. Собственно, Ефремов и не числился в труппе, а работал как приглашенный специалист. Пресс-служба театра заявила, что ничего не знает о его возможном возвращении.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Кинопродюсер Евгений Морозов утверждал, что специально для Ефремова кинематографисты подготовили несколько ролей в сериалах. Они готовы платить актеру до 2,5 миллиона рублей за каждый съемочный день — больше, чем Сергею Бурунову и Дмитрию Нагиеву. Информацию о готовящихся съемках подтвердил источник 360.ru. Режиссеры даже ездили к нему в колонию на пробы. График артиста расписан до 2027 года. Появился у Ефремова и запасной вариант, не связанный с творчеством. Ивановская швейная фабрика предложила ему пост коммерческого директора с зарплатой 150-200 тысяч рублей ежемесячно. Гендиректор предприятия — давний поклонник актера. Реакция семьи погибшего на УДО Ефремова Для выхода по УДО Ефремову требовалось прощение, поэтому он написал вдове и младшему сыну покойного письма с извинениями.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — рассказал их адвокат Александр Добровинский. Изначально родственники погибшего курьера отнеслись к раскаянию актера скептически. Жена Захарова требовала для него самого сурового наказания.