«Уже формируется график съемок». Режиссеры приезжали к Ефремову в колонию на пробы

Источник 360.ru: режиссеры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может освободиться по УДО уже в этом году и продолжить актерскую карьеру. Уже сейчас режиссеры ездят к нему в колонию на пробы, сообщил источник 360.ru.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — подчеркнул он.

Отдельное внимание на пробах, по его словам, обращают внимание на зубы артиста, потому что у «сидельцев» с ними бывают проблемы. Но у актера, вроде как, с ними проблем нет, добавил собеседник 360.ru.

Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом: 8 июня 2020 года артист сел за руль в пьяном вине, вылетел на встречку и протаранил своим внедорожником фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина получил очень тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.