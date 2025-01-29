Сегодня 01:05 «Ездят режиссеры». Как осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов живет в тюрьме График съемок осужденного за ДТП актера Ефремова сформирован до 2027 года 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Знаменитости

ДТП

Тюрьмы

Михаил Ефремов

Летом 2020 года российского актера Михаила Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. На днях стали известны подробности его жизни в заключении. Оказалось, режиссеры уже ездят в исправительную колонию к артисту, чтобы провести пробы. За что осудили Ефремова и когда он может выйти на свободу — в материале 360.ru.

За что осудили Ефремова Вечером 8 июня 2020 года заслуженный артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы: как выяснилось впоследствии в суде, он, будучи нетрезвым, сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и ехал со скоростью примерно 75 километров в час при разрешенных 60. Вырулив на Смоленскую площадь, актер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон Lada. Задело еще несколько машин. В результате аварии в больницу увезли 57-летнего Сергея Захарова, курьера онлайн-магазина. На следующий день он умер. Экспертиза показала, что в крови Ефремова были 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. Спустя месяцы заседаний и прений, уже в сентябре, артист подтвердил, что вел машину в состоянии опьянения, и признал вину.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press

Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и взысканию компенсации в пользу семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. В октябре Московский городской суд смягчил наказание и назначил актеру 7,5 года тюрьмы. Адвокаты пытались сократить срок отбывания наказания или заменить колонию общего режима на принудительные работы, но суды отказывали в этом.

Фото: РИА «Новости»

Как живет Ефремов в колонии Недавно 360.ru выяснил, что режиссеры начали посещать Михаила Ефремова в колонии ради проб для своих кинолент. По данным источника, обращают внимание не только на актерские способности, но и на зубы, ведь обычно у заключенных они портятся. В случае с Ефремовым это повлияет на картинку в кадре. Однако с зубами у актера нет проблем, заверил собеседник 360.ru. Когда Ефремов выйдет на свободу Ефремов может выйти по УДО уже в 2025 году из-за состояния здоровья, рассказал источник. По этой причине график занятости артиста сформировали наполовину — до 2027-го. На чем основана уверенность режиссеров в скором освобождении актера, пока неясно. Ведь он дважды пробовал добиться условно-досрочного, но безуспешно: за Ефремовым числятся дисциплинарные нарушения.

Фото: РИА «Новости»

В октябре появились сообщения об ухудшении состояния здоровья актера: предположительно, он страдает заболеванием легких и испытывает проблемы с дыханием и речью. Однако ФСИН не выявила резкого ухудшения состояния здоровья, что могло бы быть причиной для УДО. Биография Михаила Ефремова Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в семье знаменитого советского актера Олега Ефремова и актрисы театра «Современник» Аллы Покровской. Дед тоже был величиной в сфере культуры — оперный режиссер Борис Покровский.

Больше всех меня воспитывал мой дедушка Николай Иванович Ефремов. Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберег семью от репрессий. Михаил Ефремов

Актерское поприще Михаила Олеговича было, можно сказать, предрешено. Он впервые появился на сцене МХАТ мальчиком — в спектакле «Уходя, оглянись!». Первые роли в кино тоже были в школьном возрасте: «Дни хирурга Мишкина», «Когда я стану великаном». Но Михаил пошел в театральный вуз не сразу. Сначала он отслужил три года в армии.

Фото: Олег Ефремов в фильме «Берегись автомобиля»/Russian Look / Global Look Press

В 1987 году Ефремов окончил школу-студию МХАТ и даже возглавил театр-студию «Современник-2», позже выходил на сцену МХТ имени Чехова. Там он сыграл роль Треплева в пьесе «Чайка», Чацкого в «Горе от ума». После восьми лет ушел в «Современник». Параллельно Ефремов активно снимался в кино. Одна из самых запоминающихся ролей — второстепенный персонаж Алексей Жгут в телесериале «Граница. Таежный роман». За нее он получил «Нику». После успеха «Границы» на Михаила Ефремова посыпались предложения о работе. Всего он сыграл около 130 ролей. После вынесения приговора сообщил о завершении актерской карьеры.

Интересно В 2020 году Google назвал самых популярных актеров по поисковым запросам. Михаил Ефремов попал в десятку самых известных наряду с Томом Хэнксом и Хоакином Фениксом. В 2020 году Google назвал самых популярных актеров по поисковым запросам. Михаил Ефремов попал в десятку самых известных наряду с Томом Хэнксом и Хоакином Фениксом.

Помимо «Ники», Ефремов — обладатель «Золотого орла» за роль присяжного в фильме «12», «Ники» за роль в фильме «Про любовь», ТЭФИ за ситком «Пьяная фирма», госпремии. В 1995 году получил звание заслуженного артиста России.

Фото: Nadir Muratov/Russian Look / Global Look Press

Личная жизнь Михаил Ефремов был женат пять раз. Первый брак был фиктивным, артист помогал Елене Гольяновой в квартирном вопросе. Второй женой стала филолог Ася Воробьева. Они познакомились в театре «Современник», где она работала литературным редактором. В браке родился сын Никита. Сейчас Ефремов-младший успешно снимается в кино и играет в театре. Третья супруга — Евгения Добровольская. Они прожили вместе семь лет, в браке родился сын Николай. Четвертой избранницей стала актриса Ксения Качалина. В браке родились сын Сергей и дочь Анна-Мария. Пятая жена Ефремова, с которой он до сих пор в браке, — звукорежиссер Софья Кругликова. Она родила артисту двух дочерей — Веру и Надежду, а также сына Бориса.