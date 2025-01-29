«Ездят режиссеры». Как осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов живет в тюрьме

График съемок осужденного за ДТП актера Ефремова сформирован до 2027 года

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летом 2020 года российского актера Михаила Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. На днях стали известны подробности его жизни в заключении. Оказалось, режиссеры уже ездят в исправительную колонию к артисту, чтобы провести пробы. За что осудили Ефремова и когда он может выйти на свободу — в материале 360.ru.

За что осудили Ефремова

Вечером 8 июня 2020 года заслуженный артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы: как выяснилось впоследствии в суде, он, будучи нетрезвым, сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и ехал со скоростью примерно 75 километров в час при разрешенных 60.

Вырулив на Смоленскую площадь, актер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон Lada. Задело еще несколько машин.

В результате аварии в больницу увезли 57-летнего Сергея Захарова, курьера онлайн-магазина. На следующий день он умер.

Экспертиза показала, что в крови Ефремова были 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. Спустя месяцы заседаний и прений, уже в сентябре, артист подтвердил, что вел машину в состоянии опьянения, и признал вину.

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и взысканию компенсации в пользу семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. В октябре Московский городской суд смягчил наказание и назначил актеру 7,5 года тюрьмы.

Адвокаты пытались сократить срок отбывания наказания или заменить колонию общего режима на принудительные работы, но суды отказывали в этом.

Фото: РИА «Новости»

Как живет Ефремов в колонии

Недавно 360.ru выяснил, что режиссеры начали посещать Михаила Ефремова в колонии ради проб для своих кинолент.

По данным источника, обращают внимание не только на актерские способности, но и на зубы, ведь обычно у заключенных они портятся. В случае с Ефремовым это повлияет на картинку в кадре. Однако с зубами у актера нет проблем, заверил собеседник 360.ru.

Когда Ефремов выйдет на свободу

Ефремов может выйти по УДО уже в 2025 году из-за состояния здоровья, рассказал источник. По этой причине график занятости артиста сформировали наполовину — до 2027-го.

На чем основана уверенность режиссеров в скором освобождении актера, пока неясно. Ведь он дважды пробовал добиться условно-досрочного, но безуспешно: за Ефремовым числятся дисциплинарные нарушения.

Фото: РИА «Новости»

В октябре появились сообщения об ухудшении состояния здоровья актера: предположительно, он страдает заболеванием легких и испытывает проблемы с дыханием и речью.

Однако ФСИН не выявила резкого ухудшения состояния здоровья, что могло бы быть причиной для УДО.

Биография Михаила Ефремова

Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в семье знаменитого советского актера Олега Ефремова и актрисы театра «Современник» Аллы Покровской. Дед тоже был величиной в сфере культуры — оперный режиссер Борис Покровский.

Больше всех меня воспитывал мой дедушка Николай Иванович Ефремов. Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберег семью от репрессий.

Михаил Ефремов

Актерское поприще Михаила Олеговича было, можно сказать, предрешено. Он впервые появился на сцене МХАТ мальчиком — в спектакле «Уходя, оглянись!».

Первые роли в кино тоже были в школьном возрасте: «Дни хирурга Мишкина», «Когда я стану великаном». Но Михаил пошел в театральный вуз не сразу. Сначала он отслужил три года в армии.

Олег Ефремов в фильме «Берегись автомобиля»/Russian Look
Фото: Олег Ефремов в фильме «Берегись автомобиля»/Russian Look/Global Look Press

В 1987 году Ефремов окончил школу-студию МХАТ и даже возглавил театр-студию «Современник-2», позже выходил на сцену МХТ имени Чехова. Там он сыграл роль Треплева в пьесе «Чайка», Чацкого в «Горе от ума». После восьми лет ушел в «Современник».

Параллельно Ефремов активно снимался в кино. Одна из самых запоминающихся ролей — второстепенный персонаж Алексей Жгут в телесериале «Граница. Таежный роман». За нее он получил «Нику».

После успеха «Границы» на Михаила Ефремова посыпались предложения о работе. Всего он сыграл около 130 ролей. После вынесения приговора сообщил о завершении актерской карьеры.

Интересно

В 2020 году Google назвал самых популярных актеров по поисковым запросам. Михаил Ефремов попал в десятку самых известных наряду с Томом Хэнксом и Хоакином Фениксом.

Помимо «Ники», Ефремов — обладатель «Золотого орла» за роль присяжного в фильме «12», «Ники» за роль в фильме «Про любовь», ТЭФИ за ситком «Пьяная фирма», госпремии. В 1995 году получил звание заслуженного артиста России.

Nadir Muratov/Russian Look
Фото: Nadir Muratov/Russian Look/Global Look Press

Личная жизнь

Михаил Ефремов был женат пять раз. Первый брак был фиктивным, артист помогал Елене Гольяновой в квартирном вопросе.

Второй женой стала филолог Ася Воробьева. Они познакомились в театре «Современник», где она работала литературным редактором. В браке родился сын Никита. Сейчас Ефремов-младший успешно снимается в кино и играет в театре.

Третья супруга — Евгения Добровольская. Они прожили вместе семь лет, в браке родился сын Николай. Четвертой избранницей стала актриса Ксения Качалина. В браке родились сын Сергей и дочь Анна-Мария.

Пятая жена Ефремова, с которой он до сих пор в браке, — звукорежиссер Софья Кругликова. Она родила артисту двух дочерей — Веру и Надежду, а также сына Бориса.

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