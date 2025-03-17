Адвокат Ефремова назвал фейком его обещания устроить «чудовищную движуху» под Белгородом

Осужденный за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов не разговаривал с неким другом по телефону. Его обещания устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области — это фейк, заявил 360.ru адвокат артиста Юрий Подалко.

«Это фейк, явно целенаправленный на подачу негатива на общественное мнение перед судебным заседанием. Естественно, этого не было. Заключенные технически не могут звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям. Есть определенный круг номеров, как правило, это ближайшие родственники, которые согласовываются с руководством колонии. После этого выдается специальная карта, куда эти номера внесены», — отметил он.

По словам юриста, Ефремов технически не мог созвониться с другом, такого разговора не было.

«Я четыре года с ним общаюсь. Ни голос не похож, ни тембр, ни сама манера разговора. Это все фейк. Кто-то специально это сделал. Я предполагаю и уверен, что это специально для того, чтобы вылить негатив в общественном мнении перед судебным заседанием. Кому-то явно не хочется, чтобы он выходил по УДО», — заключил адвокат.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в телефонном разговоре Ефремов поздравил друга с днем рождения, пожелал ему здоровья и «денег немерено», а также пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после освобождения.