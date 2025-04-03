«Сначала займется лечением». Адвокат Ефремова рассказал о планах актера после освобождения

Меньше чем через неделю, 9 апреля, российский актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО. Адвокат артиста Юрий Падалко рассказал 360.ru о его планах после освобождения.

«Сначала он поедет в Москву, первым делом займется лечением», — заявил правозащитник.

По данным Падалко, у Михаила Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В колонию для оказания ему медицинской помощи приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет полноценной возможности для лечения заболевания.

«Сейчас он находится в обычном режиме до освобождения, продолжает работать», — сообщил адвокат об условиях содержания актера в колонии до УДО.

Тем временем кинематографисты с нетерпением ждут возвращения артиста и готовы предложить ему новые роли. Режиссер Алексей Учитель предрек карьерный взлет Ефремова.

«Я надеюсь, что все это сбудется. Он прекрасный актер. Я являлся и являюсь его поклонником, я очень надеюсь, что все будет хорошо», — заключил Падалко.

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении в марте 2025 года. На свободу он выйдет через 15 дней после судебного решения.