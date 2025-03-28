«Сможет заработать 150-200 тысяч». Освобожденному по УДО актеру Ефремову предложили работу

Он заявил, что является поклонником творчества артиста и понимает, что, после освобождения из колонии, у него могут возникнуть сложности с трудоустройством, поэтому решил предложить ему вакансию на фабрике.

«Условно, базовый оклад 50 тысяч рублей плюс процентная составляющая мотивации. То есть 150—200 тысяч рублей он смело сможет заработать у нас. А, развивая направление, он сможет заработать совершенно другие цифры», — сказал Лукьянов.

Генеральный директор компании добавил, что, кроме достойной зарплаты, обещает обеспечить Ефремову необходимый соцпакет, «комфортабельный служебный кабинет» в офисе в центре города, а также трехразовое питание в корпоративном ресторане и оплату проживания в Иваново. Для актера нашли и творческое занятие — проводить занятия для детей в театральном кружке, который реализуется в рамках сотрудничества Ивановской швейной фабрики с областной организацией помощи многодетным семьям.

«Прямо напротив нашего офиса находится детская театральная студия, в которой он мог бы учить детей. Думаю, эта социальная часть, связанная с преподаванием детям, будет ему очень интересна. И детям в том числе это будет интересно. Ефремов очень крутой, он шикарно читает стихи», — заключил Лукьянов.

Ранее режиссер Алексей Учитель предрек карьерный взлет Ефремова после выхода по УДО. Он заявил, что кинематографисты с нетерпением ждут возвращения актера и готовы предложить ему новые роли.